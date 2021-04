Kolem světa: Srí Lanka - ostrov slonů a čaje

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádáa uvádí Karel Wolf… "Zaleťme společně do jižní Asie na ostrov voňavého čaje a svébytné kultury Sinhálců a Tamilů, kde se na mnohých místech zastavil čas. Nebudou chybět posvátná místa buddhistů, hinduistů i křesťanů, národní parky na souši i v oceánu a nezbytná divoká zvířata v čele s největšími suchozemskými savci, slony. Navštívíme 7 z 8 kulturních a přírodních památek, které jsou zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Prostor bude i pro nezapomenutelné zážitky z místní dopravy, ať už vlaky, autobusy či tuktuky. A nakonec zavítáme na největší buddhistický svátek světa - Esala Perahera, kde v průvodu pochoduje několik desítek nazdobených slonů a téměř 5000 tanečníků," zve na svou přednášku cestovatel Marek Kovář.

Autokino Strahov dnes: Corpus Christi

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály (ale i okolní okresy) zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá polské drama Corpus Christi z roku 2019. Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Divadlo V Dlouhé: Mrk

KDY: Od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Online stream představení „Mrk“. Jedná se o poslední online vysílání. Další repríza bude k vidění živě v divadle, až to situace dovolí. Dva lidé se míjejí ve společném prostoru. Hledají sebe nebo kocoura? Kdo skalpoval toho kocoura? Nepotřebuje tady někdo doktora? Jsem v pohodě? Poznám, když ne? Můžu si dopřát štěstí? I když to znamená běžet nahý po čtyřech do lesa? Doktor Frans je psycholog, ke kterému chodí i manželé Sofie a Gregor – nikoli však na párovou terapii, zpovídají se mu každý zvlášť. Jsou spolu už dlouho a jejich vztah už značně vyčpěl. Jako by se jen míjeli ve společném prostoru. Sophie se mnohem víc upnula na svého kocoura než manžela. A i když nejde úplně o nějakou pomstu či žárlivost, Gregor jednoho dne kocoura prostě stáhne z kůže. Nůžkami, protože Sophie je vegetariánka a použít kuchyňské nože by bylo necitlivé. A tak se k doktoru Fransovi přijde léčit i kocour.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Co trápí Česko? Debata o sociálních problémech

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jak zajistit dostupné bydlení pro všechny sociální vrstvy a zvlášť pro skupiny ohrožené bytovou nouzí? Jak nastavit systém sociálních dávek, abychom nezapomínali na potřebné, ale současně motivovali k osobní odpovědnosti? Jak pomoct dětem vymanit se z chudoby? A jak hledat v sociální politice shodu mezi pravicí a levicí? Zeptáme se ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jany Maláčové, předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a sociologa a ředitele výzkumné společnosti STEM Martina Buchtíka na debatě s názvem Co trápí Česko? a vy se můžete zeptat také.

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala pro své příznivce a milovníky umění několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Připraveny jsou pro vás čtyři online výstavy.

Moje kino live: Helmut Newton - Nestoudná krása

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Jeho snímky žen jsou otevřeně erotické a vyzývavé, přitom elegantní a hravé. Letos by berlínský rodák a světoběžník oslavil stovku; jeho život ukončila v roce 2004 autonehoda. Narozen v roce 1920 v židovské rodině, zažil Newton řadu historických kotrmelců 20. století, které se promítly do jeho díla. V intimním dokumentu Gero von Boehma vystupují osobnosti jako Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Hanna Schygulla, Grace Jones, Marianne Faithfull, Claudia Schiffer, Anna Wintour a skládají sugestivní mozaiku života a díla svérázného muže, který se nikdy necítil být umělcem.