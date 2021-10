Tipy na úterý 5. října

Máte už plán jak si zpestřit dnešní den? Podívejte se na pár zajímavých tipů na první říjnové úterý.

Načepovat deset piv, dát si je do rukou a vyběhnout s nimi ze sklepa až do prvního patra? To je prostě Pinkasova noční můra. | Foto: Deník

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců. 11. ročník Pinkasovy noční můry

KDY: 13-18

KDE: Restaurace U Pinkasů, Jungmannovo náměstí 15/16, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné pro diváky zdarma



Přijďte se podívat na legendární závod výčepních s deseti načepovanými půllitry po schodech v restauraci U Pinkasů, který se koná v úterý 5. října. Právě v tento den roku 1842 uvařil sládek Josef Groll v Plzni první várku proslulého plzeňského ležáku, který si následně vydobyl úspěch po celém světě. Cílem závodu je za co nejkratší čas načepovat 10 půllitrů piva a vyběhnout s nimi 41 schodů ze sklepa do prvního patra. A to za plného provozu restaurace. Důležitý není jen čas, ale i kvalita načepovaného piva, kterou hodnotí odborná porota. Pumpa slaví 40 let

KDY: Od 19

KDE: Lucerna music bar, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč Česká hard rocková kapela Pumpa oslaví v říjnu 40 let své kariéry! Její koncert začne od 20 hodin, od 19.30 vystoupí Merlin. Vystoupí plejeři Pumpa: Zdeněk Barták, Tonda Smrčka, Honza Seidl, Pavel Gregor, Dan Horyna, Láďa Čepelák, Ondřej Konrád, Honza Tříška, Pavel Marcel, Honza Drašnar, Jakub Jakubec, Pavel Attel, Zdeněk Vlč, Michal Němeček, Roman Krajdl, Milan Lebeda, Miloš Mařík a Luboš Mastilák. Hosté, kteří zahrají s Pumpou : Viktor Dyk (WAW), Vojta Bureš (Doctor Victor), Ondra Pátek (Merlin). Moderuje Standa Rubáš z Rádia Beat. Kolem světa: Odlehlá severovýchodní Indie

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Severovýchodní Indie je rozsáhlé území sedmi svazových států, vklíněných mezi Tibet, Bhútán, Barmu a Bangladéš, často také přezdívané „7 Sester“. Oblast leží mimo zájem turistů, a to nejen z důvodu odlehlosti a špatné dopravy, ale i díky byrokratickým peripetiím spojeným se získáním povolení ke vstupu. V rámci přednášky nahlédneme pod pokličku 4 ze 7 Sester: Ásámu, Méghálaji, Nágálandu a Arunáčalpradéši. Navštívíme oblast životodárné Brahmaputry, největšího říčního ostrova světa Madžuli, NP Kaziranga i věhlasných ásámských čajových plantáží. Vydáme se za přírodní krásou živých mostů v Méghálaji a na území svérázných kmenů Taginů, Nágů a Atapani, jejichž zvyky a tradice nás vrátí zpět v čase," zve cestovatelka a průvodkyně Dominika Kobzová. Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.