Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá.

7 pádů Honzy Dědka

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 190-450 Kč, online předprodej zde



Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka míří do Švandova divadla, kde se tak každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi.

Den zvířat v Toulcově dvoře

KDY: 14.30-18

KDE: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

ZA KOLIK: 50-70 Kč

"Kde bychom byli bez zvířat? Přišli bychom nejen o spoustu potravin! Jejich nenahraditelnou pomoc v historii i současnosti si často už ani neuvědomujeme. Přijďte si vyzkoušet zábavné aktivity na vzdělávacích stanovištích a užít si doprovodný program," zvou pořadatelé na Den zvířat. V areálu bude připraveno několik stanovišť s aktivitami pro děti, kde se dozvíte víc o známých i méně známých službách, které pro nás zvířata dělají. Více zde.

Mudhoney v Lucerna Music baru

KDY: Od 19.30

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 650 Kč



Mudhoney by si mohli v klidu užívat teplého místečka v Síni slávy garážové muziky (kdyby taková bohulibá instituce existovala) a občas pustit do světa nějakou tu „bestofku“ či jen právě reedici klasického alba jako teď – a nikdo by nemohl říct ani popel: tihle chlápci už to mají přece dávno všechno „odehráno“. Mark Arm, Steve Turner, Dan Peters a Guy Maddison ale místo toho pořád nahrávají skvělé nové desky (stále aktuální LP „Digital Garbage“ a EP „Morning in America“ vyšly v roce 2018, resp. 2019 a pro rok 2022 mají roztočený už opus nový) a nemohou se dočkat okamžiku, kdy vyrazí na příští turné.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč



Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!