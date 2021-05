Kolem světa: Škodovkou na hranice s Čínou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý květen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… „Všichni říkali, že to nejde, tam vás okradou a zabijí, se starou škodovkou to nemůžete zvládnout. Přednáška o cestě tří magorů, kteří jeli napříč střední Asii, kde se střídali nekonečné rovné pláně, sedmitisícové hory pohoří Ťan-šan, pouště a bez výjimky milí a vstřícní lidé. Po téměř devíti tisících kilometrech dorazili do města Narynkol dotknout se čínských hranic. Prolomili všude přítomné klišé a dali na frak všem těm, kteří říkali, že to nejde," zve na přednášku cestovatel Jiří Folbrecht

Autokino Strahov dnes: Malé ženy

KDY: Od 20.45

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá americké romantické drama Malé ženy… Autorka a režisérka Greta Gerwig vytvořila osmou adaptaci ikonického románu Malé ženy z pera Louisy May Alcott. Režisérka proslulá coby jedna z ústředních hereckých i scenáristických múz hnutí mumbelcore, ale také coby autorka filmu Lady Bird (5 oscarových nominací, vítěz cen Golden Globe za „Nejlepší herecký výkon“ a „Nejlepší film – muzikál nebo komedie“), přetváří oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – v nadčasové a velice aktuální, ale také okouzlujícím způsobem zábavné dílo. Vyprávění se zaměřuje na sny, lásky i ambice dospívajících dívek v Americe po konci občanské války a současně ukazuje možnosti i omezení, kterým v tehdejší proměňující se společnosti musely ženy čelit, pokud chtěly jít za svými sny. Vedle osobitě aktualizovaného scénáře, který adaptovala Greta Gerwig spolu s herečkou, scenáristkou a režisérkou Sarah Polley, lákají nové Malé ženy na skvostné herecké obsazení, které tvoří Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Bob Odenkirk a Meryl Streep. Film měl premiéru v newyorském Muzeu moderního umění a objevil se v řadě žebříčků nejlepších filmů roku 2019, přičemž v první desítce figuroval např. v žebříčku Amerického filmového institutu či magazínu Time. Získal také dvě nominace na Zlaté glóby, včetně nominace za nejlepší herečku pro Saoirse Ronan.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně, 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Moje kino live: Corpus Christi

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Zdarma



Polský snímek Corpus Christi vypráví příběh dvacetiletého Daniela, který projde v nápravném středisku pro mladistvé duchovní proměnou. Rád by se stal knězem, ale s jeho trestním rejstříkem je to nemyslitelné. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického faráře rozčeří stojaté vody a místní komunita, zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u metra C Vltavská)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se chystá na alespoň částečné znovuotevření. Neustále je ale možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Venkovní výstava Výpravy do vesmíru

KDY: Denně do 21h

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Slavné a prázdné vinohradské vily online

KDY: 19-20.45

KDE: Facebooková událost, informace na e-mailu dasa@prazdnedomy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč přes GoOut



Doba společným vycházkám nepřeje, tak si pojďte zkrátit čekání alespoň vycházkou virtuální. "Připravili jsme pro vás vycházku, kterou sice strávíte v teple svých domovů, avšak informací se vám dostane v míře vrchovaté. Pojďte s námi na vinohradskou stráň, kde narazíte na vily od slavných architektů, na sídla v hodnotách desítek miliónů, ale také na prázdné domy, které jen chátrají. To vše ve vilové čtvrti na pomezí Vinohrad a Vršovic. Vstupné je 100 Kč. Zároveň se zavazujeme, že celou utrženou částku investujeme do opravy kaple pod barrandovskou skálou. Virtuální vycházkou provede Kača Nohelová a Petr Zeman," vzkazují pořadatelé akce ze spolku Prázdné domy.