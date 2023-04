Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Zasmějte se v úterý večer na Fidlovačce při situační komedii Lov na losa. | Foto: DnF

Matějská pouť

KDY: Do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč

Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Fidlovačka: Lov na losa

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 449 Kč



Eliška s Kamilem se právě nastěhovali do svého prvního bytu a plánují svatbu. Návštěvu Eliščiných rodičů, během které je chce Kamil požádat o ruku jejich dcery, však zkomplikuje nezvaný host, ze kterého se vyklube bývalý Eliščin milenec… Tak začíná divadelní hra, jednoho z nejznámějších současných polských dramatiků Michała Wałczaka, jež se stala hitem jak polských, tak i evropských scén a kterou nyní ve vynikajícím obsazení nabízíme i českým divákům… Situační komedie s prvky hororu diváka v žádném případě nešetří. Servíruje mu nekonečnou nálož emocí od smíchu přes hrůzu až po vzrušení. Pod atraktivním povrchem se však skrývá hlubší poselství, ze kterého zamrazí…

Lekce jógy v Národopisném muzeu

KDY: Každé úterý 18-19

KDE: Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč/lekce nebo 650 Kč při nákupu permanentky 5 lekcí

Lekce jógy se konají v Národopisném muzeu v prostoru vestibulu a vede je certifikovaná instruktorka paní Alexandra Kanďárová. Sestavy lekcí jsou zaměřeny zejména na základní styly (Hatha yoga, Ashtanga vinyasa yoga), ale také na modifikované a tematické styly (Power yoga, Metabolic yoga, Relax yoga) a jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Benefity pravidelného cvičení jsou nezpochybnitelné. Jóga snižuje stres a úzkost, zlepšuje dýchání, flexibilitu, posiluje svaly a celé tělo. Jóga napomáhá vnitřní koncentraci, odbourává stres a přispívá k dobré náladě. Snížení stresu přirozeně zlepšuje zdraví a celkovou kvalitu života.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.