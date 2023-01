Fotovýstava: Jak krmit ptáky? KDY: Do 26. března, denně 9-16 KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7 ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Lekce jógy v Národopisném muzeu

KDY: Každé úterý 18-19

KDE: Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč/lekce nebo 650 Kč při nákupu permanentky 5 lekcí

Lekce jógy se konají v Národopisném muzeu v prostoru vestibulu a vede je certifikovaná instruktorka paní Alexandra Kanďárová. Sestavy lekcí jsou zaměřeny zejména na základní styly (Hatha yoga, Ashtanga vinyasa yoga), ale také na modifikované a tematické styly (Power yoga, Metabolic yoga, Relax yoga) a jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Benefity pravidelného cvičení jsou nezpochybnitelné. Jóga snižuje stres a úzkost, zlepšuje dýchání, flexibilitu, posiluje svaly a celé tělo. Jóga napomáhá vnitřní koncentraci, odbourává stres a přispívá k dobré náladě. Snížení stresu přirozeně zlepšuje zdraví a celkovou kvalitu života.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.