Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství.

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1200 Kč



Písničkář Karel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Dětský den ve Žlutých lázních

KDY: Od 10

KDE: Žluté lázněm, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Užijte si zábavu s dětmi ve Žlutých lázních. "Co vás čeká? Kreativní dílna pro děti, sportovní aktivity. Edukativní projekt ,,Bezpečně u vody”. Pohádková stezka - Pojďte s námi do pohádky - provedeme vás dobrodružnou stezkou plnou úkolů a překážek, na které se setkáte s pohádkovými bytostmi a pokud uspějete, čeká na vás jako v každé pohádce drobná odměna. Pouťové atrakce a kolotoče, cukrovinky. Taneční vystoupení. Malování na obličej," zvou pořadatelé akce.

Einstürzende Neubauten ve Fóru Karlín

KDY: Od 18, kapela od 20

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 1500 Kč



Kariéra Einstürzende Neubauten začala v roce 1980. Zakládající člen Blixa Bargeld byl požádán, aby vystoupil v berlínském Moon Clubu. Vymyslel si skupinu Einstürzende Neubauten, nabídku na koncert přijal a pozval pár přátel. Počátečními členy kapely se ukázali být muzikanti, kteří měli ten večer čas. Oficiální narození Einstürzende Neubauten je ale obecně spojeno s tímto koncertem. Nikdo tehdy nemohl předvídat, že téměř po čtyřech desetiletích bude tato formace stále tak produktivní a s velkou fanouškovskou základnou. Svým debutovým albem Kollaps (1981) vyhlásili válku všem dosavadním způsobům poslechu hudby. Jejich novátorský a experimentální přístup ovlivnil celou řadu skupin a uměleckých žánrů od divadla přes výtvarné umění až po film. Za svou existenci vydali celkem 12 alb, jejich novinka Alles In Allem přináší dosud neprobádané obzory jejich vnímání hudby. V Praze, kam se více méně pravidelně vrací, dorazí v sestavě: Blixa Bargeld, Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit a Rudi Moser.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.