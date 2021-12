Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Koncert Marien v Zahradě

KDY: Od 20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 145-290 Kč



Pardubická skupina Marien patří k nejvýraznějším tvářím současné generace žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně z dílny uznávaného písničkáře Víti Troníčka. Skupina staví na tradičních hodnotách FCT hudby a tím zůstává přitažlivá pro široké věkové spektrum posluchačů. Kromě mohutných vokálů a silných písní je pro Marien typická i jedinečná koncertní energie a doslova rodinný humor. Marien jsou trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění, vystupují na předních festivalech i vlastních koncertech po celé republice a na neprofesionální soubor disponují mimořádně velikou a stále rostoucí posluchačskou komunitou, která je schopná kapelu následovat i na netradiční outdoorové koncerty z cyklu Cestou za Tebou.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Kolem světa: Island - království vodopádů a horkých pramenů

KDY: Od 22

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Tenhle nádherný ostrov plný sopek, ledovců, vodopádů a horkých pramenů je dnes populárním místem, které navštěvuje více a více turistů. Stačí se však vydat trochu dál od nejznámějších atrakcí a najednou zjistíte, že se touláte překrásnou krajinou úplně o samotě. Procestovali jsme Island s maličkým městským autem od známých míst na jihozápadě přes odlehlé fjordy až po takřka opuštěný východ. Zápasili jsme s divokým počasím, chodili jsme nad propastmi a ledovci, pozorovali jsme papuchalky a koupali jsme se v horké řece. Nikdy jsme nečekali, jak překvapivý a fascinující dokáže Island být," zve na přednášku Vojtěch Lhotský.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.