Kolem světa: Egypt - Po stopách dávnověku

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádáa uvádí Karel Wolf… Ze hřbetu velblouda, z nilského parníku, ze sedačky autobusu či sedla kola poznáte zapadlé oázy v poušti, skrytá údolí a posvátná beduínská místa, stejně tak jako slavné památky na březích životadárného Nilu se sochami faraónů a rušný život na arabských bazarech, kde vás budou provázet oči zahalených žen, nasládlý pita chleba a všudypřítomné mouchy. Promítá cestovatelka Jana Wolfová.

Autokino Strahov dnes: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály (ale i okolní okresy) zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá český film Havel. Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.

Hm… v Dlouhé

KDY: Od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Jarní koncert kapely Hm… na jevišti Divadla v Dlouhé je zařazen do programu online akcí i proto, že Marek Doubrava je s divadlem spojen autorstvím scénické hudby k inscenaci Hany Burešové Lucerna. Kromě toho jde o multiinstrumentalistu, skladatele, někdejšího kytaristu kapely Tata Bojs a zakládajícího člena Hm… Zahrají vám s Viktorem Ekrtem, Filipem Nebřenskýma Jaroslavem Nogou.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

ND Talks… Přemýšlet spolu

KDY: 9-16

KDE: YouTube kanál Činohra ND

ZA KOLIK: Zdarma



Současné divadlo není komunikací ve smyslu sdílení a předávání informací. Už to není ani místo velkých příběhů, které divák vstřebává. Je to demokratické místo, kde se sdílí přítomnost, jinakost a hlavně – postoje a perspektivy. V divadle se odehrává přemýšlení: přemýšlení spolu, přemyšlení celým tělem, přemyšlení skrze dělání. Současné inscenace jsou často jakýmisi „mašinami“ na přemyšlení: vytvářejí prostor pro nové myšlenky a procesy přemyšlení, aniž by přesně určovaly výsledek, k němuž se má dojít. Taková otevřenost je často to nejtěžší pro tvůrce, kritiky i diváky, ale zároveň je i zásadní etickou a kreativní hodnotou současného divadla. Jak taková „mašina“ funguje, ukážeme na příkladech z festivalů Pražské křižovatky a 4+4 dny v pohybu a na inscenacích, které nebylo možné vidět v Praze (Arkadi Zaides, Simon Meyer, Anna Karasińska, Julian Hetzel atd.).

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala pro své příznivce a milovníky umění několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Připraveny jsou pro vás čtyři nové výstavy.

Moje kino live: Mezipatra - Lola

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Být svobodná a na nikom závislá je životním krédem dospívající Loly. Její představa však naráží na maloměšťáckou povahu otce, pro kterého je idea tradičního rodinného štěstí nedotknutelná. Skutečnost je ale složitější. Ve chvíli, kdy se Lola postaví za sebe, přestává pro otce existovat. Světy obou hrdinů se opět prolnou se zprávou o úmrtí jejich milované matky a manželky, aby společně splnili její poslední přání. Podaří se jim znovu vybudovat vztah, nebo je nová situace nijak nepoznamená? Vydejte se na cestu za odpuštěním v emocemi nabité road movie Lola od belgického režiséra Laurenta Micheliho. Emocionální proměnu hrdinky přesvědčivě ztvárnila začínající trans herečka Mya Bollaers, která byla za svůj výkon nominována na řadu filmových evropských cen a získala významnou cenu Magritte Award pro nejlepší herečku.

Design na Vyšehradě

KDY: Do 31. března, nonstop

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.