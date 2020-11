Dobrovolníkem ve Vietnamu a Austrálii

KDY: 20-22

KDE: Vstupenky zde, po zaplacení přijde 30 minut před začátkem odkaz na sledování

ZA KOLIK: 50 Kč

Chcete dát svému cestování nový rozměr? Je tu skvělé řešení – vydejte se na cesty jako dobrovolník. Za téměř nulové finanční výdaje získáte bohaté netradiční zážitky. Poznáte kulturu dané země z pohledu místních, protože se stanete jedním z nich. Přiložíte ruku k dílu pro dobrou věc. Můžete si vyzkoušet aktivity či profese, o kterých jste vždy snili. Dobrovolnictví vám ukáže jiný pohled na svět i na váš život. Není to však vždy jen růžové a i během dobrovolničení můžete zažít dost nepříjemné chvíle. O svých zážitcích z Vietnamu a Austrálie vám bude vyprávět Jana Hejlová, která v těchto zemích dobrovolničila osm měsíců.

Nemůžete do muzea? Jsou tu pro vás online výstavy

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Po celý listopad

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Autokino Strahov promítá… Dnes: Chlast

KDY: 3. až 11. listopadu

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov, jediné aktuálně fungující kino v Praze, nově promítá každý den.

Nejbližší program

Úterý 3. 11. 18.30 Chlast.

Středa 4.11. 18.30 Bábovky.

Pátek 6.11. 16.45 Mulan, 18.30 Havel.

Sobota 7.11. 16.45 Princezna zakletá v čase, 18.30 Děda, postrach rodiny.

Neděle 8.11. 16.45 Trollové: Světové turné, 18.30 Šarlatán.

Pondělí 9.11. 18.30 V síti (necenzurovaná verze 18+).

Úterý 10.11. 18.30 Palm Springs.

Středa 11.11. 18.30 Tenet