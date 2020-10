Asie nad Prahou

KDY: 17-23

KDE: Střecha Lucerny, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč

S cestováním do asijských zemí pro úprk od podzimních dní, to zatím moc nevypadá… Ale co vypadá nádherně, je plán na party s příchutí Japonska a Koreje. Těšit se můžete na typickou asijskou kulturu a ochutnáte nejen kimchi, sushi, ale i spoustu dalších specialit.

Přednáška o Indii: Zima v Ladakhu, léto ve Spiti

KDY: 19-21

KDE: Sir Fogg Klubovna, Nádraží Bubny-Vltavská, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Odlehlé tibetské údolí Spiti se rozléhá ve výšce přes 4000 metrů a dlouhá prašná cesta od návštěvy mnoho lidí zcela odradí. Ti, kteří dorazí až sem, budou odměněni úžasnými horskými výhledy, úsměvy tibetských mnichů a snad nejkrásnější noční hvězdnou oblohou na světě. Vyprávět bude Vojta Lokša - cestovatel a profesionální průvodce zaměřený na Asii. Přednáška se za dobrého počasí koná venku na nástupišti před vagónem. Vezměte si deky. V případě špatného počasí bude vevnitř ve vagónu.

Bratr spánku: Derniéra

KDY: 19-22

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Strhující příběh lásky Johanese Eliase Aldera, chlapce s výjimečným hudebním nadáním, k jeho sestřenici Elsbeth. V prostředí komunity zapadlé vesnice jakákoli výjimečnost budí podezření, i když jde o genialitu. Ve zdejších krutých podmínkách nikoho nezajímá kluk, který má zřejmě mnohem větší nadání než Mozart. Málokdo si totiž jeho nadání vůbec povšimne – snad jen přítel Petr a dívka Elsbeth. Ostatní věnují mnohem větší pozornost jeho fyzickému handikepu.

Stoner Ritual: Greynbownes & Sun of Sorrow

KDY: 19-22

KDE: Cross Club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné, doporučené alespoň 100 Kč



Kdo ví, jak dlouho ještě bude možné chodit na koncerty. Dnes v Crossu je pro vás připraven jeden velmi zajímavý, na který určitě vyrazí fanoušci stoneru. Vystoupí totiž kapely Greynbownes a Sun Of Sorrow. Kapacita je omezena na 100 míst, roušky s sebou, případně jsou k zakoupení v šatně klubu.