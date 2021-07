Kdo je tady ředitel?

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč zde

Skvělá dánská komedie od Larse von Triera, který patří k nejvýraznějším filmovým tvůrcům dneška… Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec…

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A protoi výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba ho zrovna vám splníme.Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Výstava: Výpravy do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Kolem světa: Malta - mezi dvěma kontinenty

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Malta je malý středozemní ostrov plný překvapení. Většina turistů tento ostrůvek mezi Itálií a Afrikou procestuje za pár dní, ale jak vypadá zdejší život a místní mentalita, když se cestovní ruch zastaví? Čím déle tady člověk žije, tím více zajímavých věcí objeví. Přednáška vám, kromě maltského životního stylu, přiblíží, jaká místa na Maltě navštívit a co na Maltě zažít. "Kromě zajímavých míst vám rovněž doporučím, jak si na Maltě najít práci v netypických oborech, nebo prozradím, jak vypadá studium na místní univerzitě.Přednáška Mezi dvěma kontinenty vám prozradí to, co se na internetu nedočtete," zve cestovatelka Lenka Kosmatová alias Chica Checa.

Na stojáka ve Žlutých lázních

KDY: Od 19

KDE: Žluté lázně (Tančírna), Podolské nábřeží 3, Praha 4

ZA KOLIK: 250 Kč



První letošní představení Na Stojáka ve Žlutých Lázních je tu! Arnošt Frauenberg si rozdělá lehátko, Lukáš Pavlásek ohýnek, Ester Kočičková doutník a Daniel Čech bonboniéru…

Autokino Strahov: Rychle a zběsile 9

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu zkříží, bude je to asi oba hodně bolet. A protože Jakobovi pomáhá s realizací jeho plánů geniální hackerka Cipher (Charlize Theron), se kterou jsme se seznámili v předchozím díle, musí Dominic tváří v tvář přesile dát znovu dohromady „rodinu“ rychlých a zběsilých řidičů. S nimi se vydá na neuvěřitelnou štreku, která vede přes Londýn, Tokio, středoamerickou džungli a historické uličky Edinburghu až do Ázerbájdžánu. Tam všude budou porušovat dopravní předpisy a fyzikální zákony a pokoušet se přitom zachránit svět.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.