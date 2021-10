Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

90 let Zoo Praha

KDY: 10-16

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: 220 Kč, vstupenky nutno zakoupit předem



Na den přesně uplyne v úterý 28. září 90 let od prvního otevření Zoo Praha. Velkolepé oslavy začnou již v dopoledních hodinách a ponesou se v duchu první republiky. Návštěvníci se mohou těšit na křest knihy mapující historii zoo s názvem Zoo pro hlavní město, představení deskové hry Po stopách Zoo Praha i speciálních Trojských tolarů vydaných Státní tiskárnou cenin. Každý návštěvník, který v den oslav přijde do Zoo Praha v kostýmu ve stylu 30. let, dostane u vstupu drobný dárek.



Program oslav



10.15 – 10.45 Swingové taneční vystoupení tanečního studia ZIG-ZAG tap & swing a workshop u Vzdělávacího centra

10.45 – 11.00 Průvod od Vzdělávacího centra k divadlu Archa spolu se členy spolku Chůdadlo v dobových kostýmech

11.00 – 12.00 Živý přenos pořadu Tobogán Českého rozhlasu Dvojka z divadla Archa

13.00 Oslava 90. výročí založení Zoo Praha a křest knihy Zoo pro hlavní město- swingové hudební a taneční vystoupení Sunny Swing Orchestra a tanečního studia ZIG-ZAG tap & swing- příjezd hostů v dobových automobilech ke Vzdělávacímu centru, křtu se zúčastní i autorka knihy paní Hana Heráňová

14.00 Křest deskové hry Po stopách v Zoo Praha – hru pokřtí samec lachtana jihoafrického Meloun a pro návštěvníky je připravena i soutěž o několik deskových her

15.00 Představení Trojského tolaru vydávaného Státní tiskárnou cenin v Údolí slonů – součástí představení všech druhů Trojských tolarů bude i předání speciálního enrichmentu sloní skupině

15.15 – 15.35 Workshop swingového tance u Vzdělávacího centra

Kino Strahov: Shang-Chi a legenda o deseti prstenech

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu diváci uvidí skutečného záporáka Mandarina.

Bleší trh alias sousedský vetešák na Šesťáku

KDY: 14-20

KDE: Šesťák, Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné, celé půjde vypravěčům a vypravěčkám



Úterní večery od května byly před Crossem zasvěceny ohni, které se rozhoří se západem slunce. "Těsně po západu se pak můžete těšit na podmanivé vyprávění příběhů, které si nosíme zakořeněné hluboko v nás. Oheň je mystickým časoprostorem, který nás spojuje. Večery u ohně jsou příběhem samotným, ale zároveň jsou i nekonečnou inspirací podněcující naši fantazii. Skupina zkušených vypravěčů se s vámi setká, aby vám předali intenzivní zážitek z tohoto téměř opomenutého umění," zvou pořadatelé. Dnes bude vyprávět celý kolektiv Story-telling.cz.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně do konce září

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.