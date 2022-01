Vila na Kampě – U Sovových mlýnů 501/7, zdánlivý ostrov svobody v poryvech dějin. Dříve Dobrovského, dnes Werichova vila. Od roku 1945 až do své smrti roce 1980 zde žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír Holan. Dvacet let společného soužití Hamleta a Falstaffa. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý. Nová hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách.

Novoměstský festival komorní hudby: Závěrečný koncert (Trio Siraels)

KDY: Od 19.30

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: 150-300 Kč



Jedenáctý ročník festivaluv historických prostorách Novoměstské radnice v Praze. Novofest zahájili 25. srpna houslista Jan Fišer, koncertní mistr České filharmonie a laureát celé řady mezinárodních soutěží, spolu s klavíristou Lukášem Klánským. Druhý koncert 8. září patřil klavíristovi Marku Kozákovi, který je rovněž laureátem mnoha meznárodních klavírních soutěží. Koncem září zazní na Novofestu poprvé trubka v rámci recitálu Marka Vajo a varhanice Daniely Valtové Kosinové. V říjnu jste slyšeli na Novofestu nejnadějnější studenty evropských vysokých hudebních škol, kteří získali stipendium české Akademie komorní hudby a německé nadace Villa Musica - zahrají pod vedením vynikajího violoncellisty a uměleckého šéfa Akademie Tomáše Jamníka. Na závěr festivalu je připravena malá zajímavost - na posledním koncertě se v Triu Siraels spolu se sopranistkou Pavlínou Senić a violistkou Věrou Binarovou představí ředitelka festivalu Marie Vítová v roli klavíristky.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.