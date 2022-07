V prostorách vyhlášeného klubu Modrá Vopice se v úterý večer sejde zajímavá společnost. Postupně zahrají: 19.30 Fatal Punishment (thrash, ČR), 20.30 Over The Under (groove, Polsko), 21.30 Hateful Agony (thrash, Německo)

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1200 Kč



Písničkář Karel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Autokino Strahov: Prezidentka

KDY: Od 22

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí hodně snažit, aby dokázala vyřešit státnický průšvih, ustála svou funkci a ještě si vybojovala právo na lásku, které jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě.

Jedu v medu

KDY: 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: 60 Kč



Chcete se dozvědět něco zajímavého o včelách a vyzkoušet si, co všechno musí včelař umět a znát? Projděte si včelí stezku, kde na osmi stanovištích zjistíte spoustu zajímavostí o včelách, vyrobíte si svíčku ze včelího vosku a potkáte se s včelaři. Odpoledne je připraveno představení Příběhy včelích medvídků divadla Krapet. Dopolední program je určen školám (aktuálně kapacita naplněna), odpoledne veřejnosti. Akce se koná na muzejním dvorku.

Jelen v Ledárnách

KDY: Od 19.45, areál otevřen od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 590 Kč

Kapela Jelen vystoupí v rámci Ledárny Open Air. Nenechte si ujít! Koncertní areál pro Ledárny Open Air najdete hned vedle historické budovy Branických ledáren. Kromě skvělých koncertů si užijete i pohodovou letní atmosféru a bohatý výběr jídla a pití.

Přednáška k výstavě Věra Čáslavská

KDY: Od 17

KDE: Národní muzeum (Historická budova - přednáškový sál), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



"Srdečně vás zveme na přednášku k výstavě Věra Čáslavská. Zavzpomínáme na její hvězdnou sportovní kariéru, dozvíte se něco o Věřině vztahu k Japonsku. Přednášku doprovodí unikátní obrazový materiál, který představí naší nejlepší gymnastku od jejího dětství, v září reflektorů i v soukromí," zvou pořadatelé.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

