Národní muzeum pro děti

KDY: Nonstop

KDE: web muzea

ZA KOLIK: Zdarma

Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a zvídaví kamarádi Honzík s Fany.

Pragovka představí v době lockdownu výstavy online

KDY: Dnes od 18 hodin

KDE: web galerie a facebookový profil galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery zkoumá možné způsoby, jak se vyrovnat se zavřením kulturních institucí, a přesto prezentovat kulturu dále. V průběhu následujících dní tak otevře tři nové výstavy, z nichž jedna bude orientovaná na pohled zvenčí, a tak bude také pozorovatelná, druhá proběhne newsletterovou formou přímo do schránek subscriberů newsletteru galerie, a všechny tři budou prezentovány pomocí 3D varianty přístupné na stránkách Pragovky. Výstavy budou zahájeny formou streamu dnes od 18 hodin, který zahrne otevření skupinové výstavy s názvem Everlasting, jež přímo vychází a reaguje na současnou pandemickou situaci, ale i zahájení newsletterové výstavy QA#4/Forms of Publication od trojice mladých berlínských umělců. Ve středu 4. listopadu pak bude obdobně zahájena i výstava rezidenta Pragovky Kryštofa Kaplana s názvem Korporealita. Výstavy budou následně přístupné také formou 3D varianty na stránkách Pragovky.

KDY: Až do 1. listopadu

KDE: web akce

ZA KOLIK: Vstupenky zde



Šestý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar se vzhledem k aktuální situaci uskuteční v online verzi. Kompletní program a aktuální informace najdete na výše uvedených stránkách.

Autokino Strahov: Havel

KDY: 20.30-22.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.