Den otevřených dveří na Jaderce

KDY: Od 10

KDE: Web fakulty

ZA KOLIK: Zdarma

Připojte se na první letošní Den otevřených dveří na Jaderce! Můžete se těšit na mnoho zajímavých přednášek (jiné nežv listopadu), na virtuální prohlídky, živý chat s našimi studenty a mnoho dalšího. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT je renomovaná vzdělávací instituce produkující kvalitní a vysoce ceněné absolventy. Dozvíte se o ní spoustu zajímavostí. Od desáté hodiny na vás čeká spousta přednášek s renomovanými odborníky, které potrvají až do čtrnácté hodiny. Po ní bude následovat dlouhý live chat. Po každé Po každé přednášce bude následovat krátká diskuze.

Kolem světa pod mikroskopem

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. O své práci bude vyprávět Petr J. Juračka, přírodovědec, fotograf a vědecký pracovník z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se mj. věnuje profesionální fotografii mikrosvěta a vědy. Věnuje se rozličným technikám mikrofotografie, o které dokáže poutavě vyprávět úplně stejně tak, jako o svých extrémních cestách do hor či pralesů. Pro Petra je typický velmi spontánní, místy až živelný projev, který vás vtáhne do děje, jenž je běžnému lidskému oku zpravidla skryt.

Scandi: Přehlídka severských filmů

KDY: Až do neděle 31. ledna

KDE: Web festivalu

ZA KOLIK: Od 65 Kč



To nejlepšía nejmrazivější, co za poslední rok vzniklo ve Skandinávii. Filmy, které hledají řešení krizí všech druhů, budou stavebním kamenem sedmého ročníku Scandi. Během celého týdne nabídne v online prostoru Edisonline filmy různých žánrů a témat, které aktuálně definují nejen severskou kinematografii, ale také témata, která se stala virálními po celém světě. Dnešní program: 18.00 a 20.00 Shorta, 22.00 Darkland.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Strahovské autokino dnes promítá: Staříci

KDY: 20-22

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes promítá český film Staříci. Z amerického Oregonu přilétá na Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávkua upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou.

Ludvík Svoboda: Cesta bojovníka

KDY: 15-24

KDE: Aplikace Zoom (zadejte ID 955 0330 6134 a heslo 382947)

ZA KOLIK: Zdarma



Mezinárodní online konference ke 125. výročí narození Ludvíka Svobody. „Nikdy jsem se nechtěl stát vojákem… Bohužel jsem musel vydržet hrůzy vojenských katastrof dvou světových válek, zničení mnoha měst a vesnic. Viděl jsem mnoho mrtvých a zabitých. Válka je strašná ve svých hrůzách a nesmyslnosti. Nenávidím ji ze všeho nejvíc…“, řekl Ludvík Svoboda v jednom ze svých projevů.

Izraelská občanská společnost

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Beseda nad novou knihou Terezie Dubinové Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci. Kniha přináší čtyřicet rozhovorů s Izraelci, sekulárními i náboženskými, z oblasti občanského aktivismu, umění, terapeutické praxe a spirituální práce. V Česku poprvé je představeno téma sociální, kulturní, etnické a náboženské rozmanitosti Izraelců a jejich osobních stanovisek a strategií, jak se vypořádat s náročnými životními podmínkami v neklidném regionu. Hosty Terezie Dubinové v diskusi budou Irena Kalhousová, ředitelka Rady Herzlova centra izraelských studií na UK a vyučující Fakulty sociálních věd, a Daniel Soukup, odborný asistent Centra judaistických studií na Filosofické fakultě UP v Olomouci.