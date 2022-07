Stárnoucí čínská imigrantka Evelyn Wang (Michelle Yeoh) se ocitá v bláznivém dobrodružství, ve kterém se pokouší zachránit svět tím způsobem, že prozkoumá paralelní vesmíry se životy, které mohla mít.

Letní scéna Harfa: A do pyžam!

KDY: Od 20

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 399–599 Kč



Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka … Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora Marca Camolettiho si neklade jiný cíl, než pobavit diváka za pomoci smršti zmatků a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku, umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Proměňte se ve Chvalském zámku v malé detektivy

KDY: Do 24. července, denně 9-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9



S výstavou Příští stanice: Chvalský zámek na vás čeká i nový detektivní příběh. Komu patří záhadná tvář, kterou při troše štěstí zahlédnete za zámeckým oknem? Tak na tuto otázku musíte při svém pátrání odpovědět vy, milí mladí detektivové! „Přijďte k nám kdykoli o prázdninových detektivních dnech v čase mezi 9.a 17. hodinou a sami, spolu s rodiči nebo prarodiči, pátrejte a luštěte. Stopy vedou výstavou, salónky, sklepením i venkovními prostorami zámku. Akce je vhodná pro školní děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku. Stejný příběh vás čekái v srpnu ve dnech 12. až 21. srpna,“ zvou lidé ze zámku. Samotná výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo

Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.