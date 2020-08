Letní scéna Harfa: A do pyžam!

KDY: 20-22

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: Od 449 Kč

Jedna z nejúspěšnějších komedií autora Marca Camolettiho si neklade jiný cíl, než pobavit diváka za pomoci smršti zmatků a kamu-fláží, v nichž však divák neztratí nit. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky.

Podvečer s petanquem

KDY: 18-21

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si sportovní odpoledne na Plechárně, u kterého se zbytečně nezapotíte. Zahrajete si totiž krásnou poklidnou hru pétanque, kterou mají rádi zejména ve Francii, ale hrávali ji už staří Řekové a Římané. Přijďte si zaválet. Registrujte se předem na e-mailové adrese johana.horejsi@praha14kulturni.cz.

Poppy Seed Grinder & Sectesy v Rock Café

KDY: 19-23

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Máte chuť na pořádnou porci death metalu? A co kdyby vám ho naservírovaly dvě nadupané kapely zcela zdarma? Že dnes není zdarma nic? Ale kdeže… Pražští mistři řemesla Poppy Seed Grinder a Sectesy vás zvou na úterní koncert do Rock Café. A opravdu zdarma, všichni muzikanti se těší, že vás uvidí co nejvíce. A navíc poprvé v Praze se za mikrofonem Poppy Seed Grinder představí nová zpěvačka Bára!

Letní kino: Atlas mraků

KDY: 21-24

KDE: Národní galerie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

ZA KOLIK: 120 Kč



Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost.

Výstava Cosmos Discovery

KDY: Výstava prodloužena až do 30. října 2020, neděle až čtvrtek 10–19.30, pátek a sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 300 Kč dospělí, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížený 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.