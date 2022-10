Pražská deathmetalová kapela Poppy Seed Grinder funguje na scéně už čtvrt století! Oslavte její 25. narozeniny výročním koncertem v Rock Café, kde jim společnost udělají parťáci ze sušické Mortifilie. Vstupné je zcela zdarma!

Autokino Strahov: Vyšehrad - Fylm

KDY: Od 20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Po onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho… Od chvíle, kdy diváci mohli Julia Lavického (Jakub Štáfek) vidět naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), „pořád stejný dement“, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy… Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky… Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!

Švandovo divadlo: 7 pádů Honzy Dědka

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč, online předprodej zde



Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde se každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi. Pořad vznikl počátkem roku 2011 a do dnešního dne se v něm již vystřídalo na 600 hvězdných hostů. Rozhovory vedené publicistou Honzou Dědkem se ještě před uvedením na televizní obrazovky staly doslova fenoménem na YouTube, kde mají dnes k 85 miliónům zhlédnutí a bezmála 140 tisíc diváků pořad pravidelně odebírá!

Ungelt: Pan Halpern a pan Johnson

KDY: Od 19

KDE: Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier.

Komentovaná prohlídka výstavou Tváře války

KDY: Od 17

KDE: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1)

ZA KOLIK: 50 Kč plus běžná cena vstupenky do muzea (40-120 Kč)



Nechte se provést výstavou jedním z jejích autorů! Výstavou, jež je věnovaná ozbrojeným střetnutím odehrávajících se v různých částech světa během různých historických období, vás provede jeden z jejích autorů Ondřej Crhák.

Botanická: Výstava dýňových aranžmá

KDY: Do konce října, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké," říkají pořadatelé akce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč



Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.