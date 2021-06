Kolem světa: Itálie není země, je to emoce

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý květen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Vydejte se za krásami Apeninského poloostrova s fotografkou Janou Kupčákovou. „Itálie není země, je to emoce. Myslím, že tahle věta, kterou vyřkne hrdinka mého oblíbeného filmu Nebožtíci přejí lásce, vystihuje tuto zemi lépe než cokoliv jiného. Itálie to není jen pizza a přeplněné pláže Bibione, kterých snadno dosáhnete po pár hodinách jízdy autem. Je to země plná rozmanitých přírodních krás od Benátek až po Sicílii, země hor, činných sopek, divokého pobřeží i malebných ostrovů. Země, která ovlivňovala kulturní i historický vývoj Evropy po celá staletí, kde o umělecké skvosty zakopáváte téměř na každém kroku, a kde si lidé ještě stále umí užívat i ty nejprostší radosti života plnými doušky. Vydáme se společně po památkách i méně známých lokacích, projdeme se pitoreskními uličkami historických měst, ochutnáme něco málo z tradiční kuchyně, navštívíme staré rybářské přístavy, barevná tržiště, řadu kouzelných ostrůvků, vyšplháme na jednu z nejaktivnějších sopek na světě a projedeme se po liduprázdných plážích, které patří k těm nejkrásnějším ve Středomoří. Zvu vás na pravé italské Dolce Vita," zve Jana na své promítání.

Autokino Strahov dnes: Tenet

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá americký sci-fi thriller Tenet… Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – Tenet. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla tak, jak je člověk zná.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně, 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidé z trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Vycházka: Soumrak na Pražském hradě

KDY: Od 19

KDE: Web Vycházky Praha, sraz před pomníkem T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí (Praha 1)

ZA KOLIK: 200 Kč zde

"Říkáte si někdy, jak by bylo hezké užít si Prahu bez davu turistů? My také! Proto zahajujeme novou sérii vycházek. V méně obvyklých časech budeme nejlépe vychutnávat genia loci. Pražský hrad za plných jedenáct století, po která se vypíná nad řekou Vltavou, zažil doby slávy a rozkvětu, neodbytně pronásledovaná obdobími strádání a neštěstí. Na vycházce Pražský hrad za soumraku projdeme všechna nádvoří i uličky hradního komplexu od Čestného dvora až k vyhlídce u Černé věže. Tématem není jen historie chrámů a paláců, ale jsou jím také drobnější architektonické detaily, pozůstatky staveb dávno zaniklých nebo příběhy lidí s Hradem spojených," zvou pořadatelé.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u metra C Vltavská)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se chystá na alespoň částečné znovuotevření. Neustále je ale možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Venkovní výstava Výpravy do vesmíru

KDY: Denně do 21h

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Palác Akropolis otevírá: Zuby nehty, Hm… a David Pomahač živě

KDY: Od 20

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Vstupné pouze na sezení za 300 Kč zde

Palác Akropolis otevírá své brány a konečně můžete do jeho útrob na živou muziku. Jen k sezení a za dodržení hygienických podmínek samozřejmě. Zahrají Zuby nehty, Hm… a písničkář David Pomahač.

Divadlo v Dlouhé online: Racek

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 180-540 Kč přes GoOut



Divadlo V Dlouhé pro vás na úterní večer připravilo online představení Antona Pavloviče Čechova "Racek". Jedna z nejznámějších světových her, kde se mluví o něčem jiném, o něčem jiném se žije a o něčem jiném je život…V žádné své jiné práci nevěnuje Čechov tolik pozornosti tématu lásky jako právě v této hře. Je tedy Racek hrou o lásce? Myslím, že ne. Je jí tu sice „pět metráků“, ale o filozofování na toto téma Čechovovi nešlo. Láska mu byla spíš klíčem pro pochopení člověka. Říkal, že „to, co člověk prožívá, když je zamilovaný, je vlastně nejpřirozenější stav“ a že „zamilovanost ukazuje člověka, jaký by měl a mohl být“. Skoro všechny postavy jsou tu nějak zamilované. Ale ti, koho milují, nemilují je. To nebyl jen nápad komediografa, to odráží i tehdejší životní pocit autorův.