Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Letní scéna Harfa: Filumena Marturano

KDY: Od 20

KDE: Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč



Manželství po italsku s dojetím a komikou… Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie, která patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti. Domenico Soriano je úspěšný obchodník a též neodolatelný ctitel ženských půvabů. Mladičkou Filumenu Marturano potkal v jednom neapolském nevěstinci uprostřed druhé světové války. Pak se jejich cesty nakrátko rozešly, aby se však po válce náhodou potkali znovu a tehdy se zrodil vztah, který vydržel 22 let. Filumena se stala jeho milenkou a v době, kdy byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho obchody. A po všech těch letech si jednoho dne ten starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mladou holkou! To tedy Filumena nemůže nechat jen tak! V ideálně namíchaném dění se střídají humorné scény s dramatickými. Nesmrtelnou filmovou adaptaci s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.

Autokino Strahov: Večírek

KDY: Od 20.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.

Užijte si večerní komentovanou prohlídku Winternitzovy vily

KDY: 18-20

KDE: Winternitzova vilaNa Cihlářce 10, Praha 5

ZA KOLIK: 260 Kč



Čekají na vás nově připravené večerní komentované prohlídky Winternitzovy vily.Účastníci budou moci zažít podvečerní atmosféru vily, kterou zkušení průvodci obohatí vyprávěním o pohnutém osudu rodiny, jenžk vile neodmyslitelně patří. Kulturní zážitek bude možné na závěr umocnit sklenkou prosecca na terase a vychutnat si tak atmosféru první republiky do posledního doušku.Winternitzova vila je realizací světoznámého architekta Adolfa Loose a jeho společníka Karla Lhoty. Dům, který je nyní kulturní památkou, byl vystavěn v letech 1931-32 pro právníka Josefa Winternitze a jeho rodinu v Praze 5 na Malvazinkách.

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 400 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. Nová komedie napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob, kde se hon za úspěchem rovná boji o přežití. Ušetřen není nikdo od dobrosrdečného vrátného, přes dramaturgyni toužící po lásce jak z kánonických titulů až po ředitele, jenž musí tvrdou rukou vést podnik, kde se ale všichni chtějí kamarádit.

Michal Hrůza & Kapela Hrůzy v branických Ledárnách

KDY: Od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Na místě 500 Kč



Michal Hrůza vystoupí společně s Kapelou Hrůzy na Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Koncertní areál letos vznikl hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si užijí pohodovou letní atmosféru, vedle skvělé muziky i spoustu dobrého jídla a pití.