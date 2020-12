Martin Řezníček: Rozpojené státy?

KDY: 19-20

KDE: Facebookové profily Knihovna Václava Havla nebo Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma

Martina Řezníčka jako zpravodaj a moderátor pravidelně vystupuje na obrazovkách České televize, aby přinesl nejnovější zprávy. Když mezi lety 2012–⁠2017 působil jako zpravodaj ČT ve Washingtonu, originálním a zároveň hluboce informovaným způsobem přibližoval českému publiku dění za „velkou louží“. Právě z tohoto období vznikla kniha Rozpojené státy: Amerika nejen televizní kamerou, v níž Martin Řezníček popisuje setkání se zajímavými osobnostmi, stejně jako nabízí pohled na některé aspekty amerického života, které nám Evropanům mohou přijít přinejmenším zvláštní. A právě o této knize o Americe jako výjimečné a zároveň obyčejné zemi, která má své vlastní problémy, si bude Martin Řezníček povídat s ředitelem Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským, jenž působil v USA jako velvyslanec České republiky. Diskuzi moderuje Jana Sehnálková z Katedry severoamerických studií FSV UK.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centrum

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Stačí si zacvičit i během krátké pracovní pauzy, ať už jste doma nebo v kanceláři. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink, ve kterém si otestujete, jak jste na tom s vaší fyzickou kondicí. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum pro děti

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a zvídaví kamarádi Honzík s Fany.





Autokino Strahov dnes: Šarlatán

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov dnes promítá český film Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásoua ochranou před sebou samým…

Další program

Středa: 18.30 Havel

Čtvrtek: 18.30 Tenet

Pátek: 16.30 Tlapková patrola, 18.30 Chlast

Kolem světa: Pěšky džunglí do Ztraceného města

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, který pořádá Karel Wolf, dnes přednášejí a promítají Mart Eslem a David Surý. Umíte si představit, jaké to je vyrůstat v naprosté tmě? Chcete poznat kulturu, která žije stále stejně jako obyvatelstvo předkolumbovské Ameriky? Pak se vydejte tam, kde jediným dopravním prostředkem jsou muly nebo vaše vlastní nohy. Ústečtí cestovatelé a filmaři vás zavedou do kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. V neprostupné džungli, kde ještě před pár lety vládli narkobaroni, žijí potomci dávné kultury Tairona, která se do nedostupných hor schovala před španělskými dobyvateli. Několikadenní trek úchvatnou přírodou vede do tzv. Ztraceného města.





Online Jazz On5: Ondřej Ruml & Matej Benko Quintet

KDY: 20-21.30

KDE: Webové stránky Jazz docku

ZA KOLIK: 150 - 300 Kč



Okolnosti bohužel nedovolují vychutnat si hudbu naživo, v Jazz docku se proto rozhodli zprostředkovat vám sérii koncertů špičkových kapel alespoň prostřednictvím live streamů. Sledujte tak pokračování tradičního podzimního festivalu Jazz On5 tentokrát online. Dnes: Ondřej Ruml je všestranný zpěvák a hudebník, který spolupracuje s významnými českými umělci. Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet zaujali veřejnost i kritiky svými novými aranžemi známých písní Ježka, Voskovce a Wericha. Jejich spolupráce však pokračuje i nadále a staví na Rumlově výjimečném hlasovém projevu a neméně skvělých instrumentálních schopnostech jednotlivých hráčů.