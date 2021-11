Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Maďarské povstání 1956

KDY: Od 19

KDE: Muzeum Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus večerů Muzea paměti XX. století a Knihovny Václava Havla. Před 65 lety vypukla v Maďarsku nejotevřenější a bez nadsázky nejheroičtější vzpoura proti stalinskému dědictví a sovětskému poručnictví ve východním bloku. Trvala dva týdny a tvořil ji dramatický sled událostí a výkyvů veřejných nálad, které nakonec vyústily ve volání po plné suverenitě země navenek a svobodných poměrech uvnitř. Po krvavé sovětské intervenci nastoupil neméně specifický fenomén kádárovského tzv. gulášového socialismu, jemuž ovšem předcházela léta brutálního účtování s poraženou opozicí. O neprávem opomíjené kapitole evropských novodobých dějin budou hovořit historici Jan Adamec a Pavel Žáček spolu s politickým komentátorem Bohumilem Doležalem. Moderuje David Svoboda.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Kolem světa: Stezka Českem - oficiální přechod ČR

KDY: Od 22

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Proč může na dálkový přechod ČR vyrazit každý? Jak se z cesty party kamarádů stane oficiální cesta na které spolupracuje Klub českých turistů a která se dostane do mezinárodního Forbesu? A může to všechno začít medvědem, který vám chce ukrást kolíky od stanu? Vše, co jste chtěli vědět o prvním oficiálním dálkovém přechodu ČR, ale báli jste se zeptat! Stezka Českem je 1000 a 1000 kilometrů dlouhý přechod ČR, na který můžete jít i vy. Pokud chcete vědět, jak vyrazit, proč vyrazit a jak přežít hory, sebe a své kamarády na dlouhých pochodech, je tato přednáška pro vás. Velmi nevážné povídání o našich horách, chození v nich, a všem, na co se zeptáte. Promítá Martin Úbl.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Začaly vánoční trhy na náměstí Míru

KDY: Od soboty denně do 24. prosince

KDE: Náměstí Míru, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Náměstí Míru se už zaplnilo tradičním sortimentem i dobrotami. V pátek 26. listopadu, se pak sváteční atmosféra rozšíří i na Tylovo náměstí. Obě tržiště budou otevřena až do Štědrého dne. K adventu v Praze 2 však patří zejména kulturní, společenské a rodinné akce, které v tomto období radnice obvykle pořádá. Oblíbené jsou zejména koncerty v kostelech se vstupem zdarma.

Rozálie Havelková a Anežka Hessová uvedou v premiéře hru Rozladěné držky

KDY: Úterý 23. a středa 24. listopadu od 20

KDE: Studio Citadela, Klimentská 1210/16, Praha 1

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Performerky Rozálii Havelkovou a Anežku Hessovou spojuje zájem o různá umělecká odvětví, smysl pro humor a podobný pohled na svět. Obě hrají na akordeon a část svých životů prožily v cirkuse. Anežka studovala v Indii kathak a Róza ve Španělsku flamenco. To vše využily ve své společné inscenaci Rozladěné držky – Zbrusu nová show, o tom, zda se sen o cirkuse dá naplnit. Premiéra se uskuteční 23. a 24. 11. ve Studiu Citadela. Rozladěné držky jsou nečekanou syntézou různých divadelních žánrů, světů, pohledů, názorů. Scénická koláž klasického indického tance kathak a španělského flamenca obohacená o poetiku nového cirkusu, nonverbálního divadla a klaunérie vychází z autentického příběhu Rozálie Havelkové. Poetickými prostředky vypráví příběh o odchodu k cirkusu, o odvážném vykročení do neznáma a touze splnit si svůj sen. Co se ale stane, když se sen opravdu splní?

Bente Kahan, Ronen Nissan a NTM Leopoldinum Orchestra v synagoze

KDY: Od 19.30

KDE: Španělská Synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Dnes vystoupí ve Španělské synagoze v Praze významná norská hudebnice Bente Kahan s komorním polským Orchestrem Leopoldinum pod vedením izraelského dirigenta Ronena Nissana s programem terezínských kabaretních písní, skladeb Ernesta Blocha, Viktora Ullmanna a Tadeusze Różewicze a ostravské básnířky Ilse Weber. Festival Věčná naděje tak zakončí letošní ročník.