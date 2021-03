Kolem světa: Illes Medes, potápěčská perla středomoří

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádáa uvádí Karel Wolf. Ostrovy Illes Medes naleznete uprostřed pobřeží Costa Brava asi 100 kilometrů severně od Barcelony u letoviska L´Estartit. Ostrovy byly osídleny už od středověku, kdy je jako svou základnu používali piráti a prováděli odsud výpady do okolních vesniček. Dodnes zde můžete najít kruhové strážní věže, které sloužily pro místní obyvatele jako hlásky pro oznámení blížícího se útoku pirátů. Do roku 1983 byl L´Estartit jen malou vesničkou, kde byl hlavním zdrojem obživy rybolov ve vodách okolo ostrovů. V tomto roce však katalánský parlament schválil území jako chráněné se zákazem veškerého rybolovu. V roce 1990 byla tato ochrana ještě zvýšena, když celé území o rozloze 511 hektarů bylo vyhlášeno podmořskou rezervací. Díky tomu se L´Estartit kompletně změnil, místní obyvatelé se z rybaření začali přeorientovávat na turistický ruch. Začaly tu vznikat hotely, restauracea samozřejmě také potápěčské základny a další centra orientované nejen na vodní sporty. Dnes je L´Estartit vyhledávanou turistickou destinací hlavně pro potápěče z celé Evropy. Promítá potápěč Michal Černý.

Autokino Strahov dnes: V síti

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály (ale i okolní okresy) zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá český film V síti. Tři herečky, tři pokojíčky, deset dnů a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.

Cviky na bolavé rameno online

KDY: 19.15-20

KDE: Rezervace zde

ZA KOLIK: 100 Kč



„V této lekci SM systému budeme opět opakovat základní sestavu a navíc se budeme věnovat cvikům, které jsou vhodné při bolestech ramen.

Na úvod lekce nás čeká krátké anatomické okénko, kde si povíme o možných příčinách těchto obtíží. Poté si zacvičíme sestavu, která bude cílená na rozhýbání ramen, správné postavení pletence ramenního a napřímení páteře. Lekce je vhodná i pro začátečníky. Na závěr lekce si protáhneme zápěstía dlaně. Z lekce dostanete záznam, můžete si tedy zacvičit i kdykoliv později,“ zve cvičitelka Andrea Špinarová. Vysílá se přes aplikaci Zoom.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Ceny Nadace České spořitelny

KDY: Od 16

KDE: Facebooková událost nebo zde

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční udílení cen Nadace České spořitelny se tentokrát bude konat netradičně v online režimu. Kdo dostane ocenění za přínos v oblasti vzdělávání? Moderuje Daniela Písařovicová.

Budoucnost vzdělávání

KDY: 14-16

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Nová interaktivní virtuální konference o budoucnosti vzdělávání, která přinese ukázky výjimečné praxe pohledem diverzního panelu expertůa zástupců státní správy, byznysu a neziskového sektoru. Pandemie prohloubila dosavadní problémy a znásobila potřebu rychlé a rozsáhlé transformace. Společně s představiteli a hybateli změn se zaměříte na dvě oblasti: Pedagogický leadership a Upskilling.

Moje kino live: Psí láska

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



V létě Jana pořádá „psí“ tábory pro děti a vydělává si na to, aby se z Jizerských hor mohla přesunout 1 500 kilometrů na sever, do zimního Švédska. Tam se svými čtyřnohými spoluzávodníky zahajuje tříměsíční trénink, často v teplotách hluboko pod nulou. Připravují se na cíl ještě náročnější: zdolání drsného dálkového závodu, který se rok od roku víc profesionalizuje a amatérům jako Jana nastavuje vysokou laťku. Udrží Jana krok s ostatními v tomto náročném sportu, který bývá doménou mužů? Filmu dominují záběry podmanivé severské krajiny, ale točí se především kolem hlavní hrdinky a jejího životního stylu. Bezprostřední Jana nejde daleko pro ostré slovo, o to ryzeji ovšem vyznívají její komentáře − ať už se týkají toho, co se kolem ní právě děje, nebo poodhalují její náhled na život, k němuž už neodmyslitelně patří štěkot psí smečky.

Design na Vyšehradě

KDY: Do 31. března, nonstop

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.