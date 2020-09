Rostlinná štafeta vol. 22

KDY: 10-18

KDE: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů a je vám líto rostliny vyhazovat? Nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květinys příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu. Už 22. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníte svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného.

Diáky: Pěšky přes zamrzlý Bajkal

KDY: 18-20

KDE: Bio Oko, Františka Křížka 460/15, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč



Co musí býtv hlavě člověka špatně, aby se rozhodl vydat na 684 km dlouhou pouť napříč ledovým královstvím, které ani náhodou nepřipomíná stejnojmenný film z produkce Disney? Jaké to je, když vám celé hodiny zní v hlavě jen melodie písně Skákal pes přes oves, ke které ani neznáte všechna slova? Jezero Bajkal na Sibiři v zimě kompletně zamrzá, díky čemuž jej Dan s kamarádem Láďou mohl přejít celé a stát se nejmladším člověkem, který to dokázal.

Veletrh For Garden

KDY: Od dnešního dne až do soboty, 10-17

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 120 Kč



Čtrnáctý ročník veletrhu zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky. Veletrh je zaměřen na průřez všemi zahradními obory – projekty, realizace a údržba zahrad, jejich vybavení, zahradní nábytek, technika, závlahy, osvětlení, krby, drobné stavby, dekorace, dětská hřiště a sportoviště, vybavení pro komunální sféru a další.

Praha Karla IV.

KDY: Až do 31. prosince, denně mimo pondělí 9-18

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč



Expozice přibližuje Karlovy představyi vlastní realitu proměny pražského souměstí. Nahlédnete do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb. Virtuální prezentace seznamují se způsobem městské správy i stavbou středověkého mostu.