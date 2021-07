Moje kino live: Corpus Christi

KDY: Od 21

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 110-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A protoi výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba ho zrovna vám splníme.Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Výstava: Výpravy do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Kolem světa: Vanlife v USA

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Život v dodávce se stává celosvětovou senzací a Kuba s Eliškou alias Happy Team Travel Blog se rozhodli ho vyzkoušet na vlastní kůži přímo v zemi, kde se vanlife v podstatě zrodil. Nicméně to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Koupit, a hlavně zaregistrovat auto v USA může být celkem oříšek, a tak se tito dva mladí cestovatelé rozhodli s vámi podělit o praktické rady a zážitky, které je během celého tohohle dobrodružství doprovázeli. Dozvíte se tak například kde auto zaregistrovat, jak ho pojistit a na co si dát pozor. Které auto se na bydlení hodí, kde můžete s autem zdarma parkovat, nebo jak vlastně auto přestavět. Zároveň se během vyprávění podíváte do nejrůznějších koutů spojených států, protože Kuba s Eliškou jen v USA ujeli více než 10 000 mil od východu na západ a od jihu až na sever a zpět. Během této cesty navštívili několik národních parků a jiných slavných míst, včetně skoro prázdného Las Vegas, nebo New Yorku. Promítají cestovatelé Jakub a Eliška Švajdovi.

8lidí: Kleopatra

KDY: Od 22. do 25. června, vždy od 19, 19.45 a 20.30

KDE: Divadlo Na Zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč přes GoOut



Skupina 8lidí připravila audiowalk, ve kterém se diváci vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí. Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let předtím než se narodí Panna Marie. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra nespáchala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny naší civilizace? Jedná se o tzv. audiowalk – první část představení se odehrává v Divadle Na zábradlí a dále se pokračuje v okolí divadla. Představení není vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V každém termínu si můžete vybrat jeden ze tří časů, přičemž každá z těchto skupin má kapacitu 20 míst.

Autokino Strahov: Přípitek

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Francouzská komedie z roku 2020. Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Otcovy historky se opakují posté, matka se vyžívá v nudných konverzacích a sestřin snoubenec je jako vždy přechytralý. Adrienova expřítelkyně mu navíc neodpovídá na zprávu. Naděje, že ji získá zpátky, se zmenšuje. Minuty se vlečou a Adrien má jasno – horší už to být nemůže. Pak ale přijde poslední rána. Budoucí švagr Adriena požádá, aby pronesl přípitek na svatbě. Adrien nesnáší svatby. A mluvení na veřejnosti. A svého budoucího švagra. Ale říci „ne“ nedokáže. V hlavě se mu okamžitě začínají rozjíždět barvité scénáře toho, co všechno by se při jeho přípitku mohlo pokazit… V hravé francouzské komedii, vybrané do programu festivalu v Cannes, září v hlavní roli Benjamin Lavernhe (Dokud nás svatba nerozdělí).

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.