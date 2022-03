Pomsta je tu. Ve svém druhém roce boje proti zločinu. Batman odhaluje korupci v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí sériovému vrahovi známému jako Hádankář.

Indoevropané I - Pravlast a prajazyk

KDY: Od 19

KDE: Ústřední městská knihovna (Klubovna), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 40 Kč



Kdy a jak jsme se vůbec o Indoevropanech dozvěděli, jaké byly metody jejich poznávání a jak se věda o nich vyvíjela? Detailně prozkoumáme otázku, která indoeuropeanisty vzrušovala od počátku a vzrušuje dodnes – a to je otázka indoevropské pravlasti. Podíváme se na historii rekonstrukce indoevropského prajazyka – jakou podobu měla na začátku a v jakém stavu je dnes. A dalo by se jím zase mluvit? Přednáší Jan Tošovský.

Horkýže Slíže v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (klub otevřen od 18.30)

KDE: Zimní stadion Eden, Vladivostocká 1460, Praha 10

ZA KOLIK: 450 Kč

Horkýže Slíže se vrátí do Lucerna Music Baru v rámci svého jarního klubového turné. Nenechte si ujít jejich pověstnou show! Koncert ve středu 23. března je již vyprodaný. Na úterý 22. 3. zbývají poslední vstupenky!

Švandovo divadlo: Protest/Rest

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 280 Kč



Dvě jednoaktové hry, které od sebe dělí 33 let a spojují je postavy spisovatelů Vaňka a Staňka a absurdní humor… Co se stane, když se potkají dva spisovatelé – jeden, který psát nesmí a druhý, který píše tak, jak nechce? A co když má ten první pro toho druhého překvapivý návrh? A co teprve, když se ti dva potkají po letech, kdy už se může psát svobodně, ale ono to moc nejde? Brilantní dialog Václava Havla v konfrontaci s dramatickým pokusem debutujícího autora. Podepsat nebo nepodepsat? Jednat nebo jen mluvit? Selhaly elity nebo my? Protest? Rest!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.