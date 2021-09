Dobrodruh, stopař a blogger Slávek Král, známý mimo jiné díky svému cestování po světě se svou fenkou border kolie, pokřtí svou prvotinu v úterý 21. září ve 20.30 v žižkovském kině Aero v rámci série cestovatelských přednášek Diáky. Knihu Stopařův průvodce zeměkoulí, která je souhrnem řady zajímavých, bláznivých a často i extrémních historek z mnoha let cestování po světě, vydalo v loňském roce nakladatelství Pointa. Křtu bude předcházet přednáška autora a na akci vystoupí také řada známých cestovatelů a autorových známých. Mezi nimi i cestovatel a fotograf Karel Štěpánek, popularizátorka umělé inteligence Sara Polak nebo zakladatelé dobrodružné výzvy X-challenge Petr Oliver a Miky Škoda. Samozřejmostí je také účast Slávkovy spolucestovatelky border kolie Corey. Návštěvníci si naživo poslechnou některé historky z knihy, Slávek Král bude například vzpomínat na to, jak se ztratil v chilské poušti, jako dobrovolník učil děti v Tanzánii, stal se svědkem revoluce v Turecku nebo rok bydlel v autě na Novém Zélandě.

Jak naučit tančit autistického profesora, který nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že má nohu v ortéze a sotva chodí… Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné. Obvyklá délka představení je 1 hodina a 50 minut včetně přestávky. Hrají: Miroslav Táborský a Petra Nesvačilová.

Filmový klub MKP: Muž se zaječíma ušima KDY: Od 19 KDE: Ústřední knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1 ZA KOLIK: 80 Kč Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky… Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho poslední šance, jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit a narovnat rodinné vztahy.

Večer plný country a trampských písní u táboráku s kapelou Knokaut. Ta vznikla v letech 1996 jako víceméně volné seskupení několika nadšenců, kteří se jako mnoho jiných scházeli se známými v hospodě kde za mohutného třískání do strunných i jiných nástrojů a hulákání provozovali umění.

Bleší trh alias sousedský vetešák na Šesťáku KDY: 14-20 KDE: Šesťák, Vítězné náměstí, Praha 6 ZA KOLIK: Zdarma Přijďte prodat něco, co nepotřebujete a udělá to někomu dalšímu radost. Nebo se přijďte jen podívat a osvěžit něčím dobrým.

Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu diváci uvidí skutečného záporáka Mandarina.

Strašidelná Čertovka KDY: Lodička vyplouvá každých 30 minut mezi 18-20.30 KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1 ZA KOLIK: 220 Kč, vstupenky nutno zakoupit předem Vyjeďte si s dětmi na netradiční večerní plavbu po Čertovce, během které potkáte hned několik malostranských strašidel a prozkoumáte z lodičky tajemná zákoutí nejkrásnějšího říčního kanálu Prahy. Nechte se vtáhnout do světa pražských pověstí a poplujete po Vltavě v místech, kde pražská strašidla pořádají své reje. Průvodce na lodi vám bude dělat vodník a společnost obstarají bubáci a strašidla vyprávějící pověsti a příběhy o svých smrtích i životech. Podrobné info na webu Muzea Karla Zemana .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.