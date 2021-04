Kolem světa: Burning Man uprostřed pouště

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý duben 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Když Marek Musil v roce 2016 poprvé odjížděl na světově známý festival Burning Man, netušil ještě, že v následujícím roce navštíví i jeho dvě nejznámější odnože v Jížní Africe a v Izraeli a ze svých cest vydá jedinečnou fotografickou publikaci. Jak se potýkal s nehostinným prostředím pouště, jak si s přírodními podmínkami poradila technika a jaké to je, fotit na nejslavnějším festivalu na světě? Přijďte si poslechnout Markovo vyprávění o tom, jak se z vysněné návštěvy festivalu zrodil projekt, který sklidil obrovský ohlas u široké veřejnosti i médií, jaké překážky ho potkaly při tvorbě jeho první fotografické publikace a o jeho dalších fotografických plánech.

Autokino Strahov dnes: Než skončí léto

KDY: Od 20.15

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá australské komediální drama Než skončí léto… „Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat.“ Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách, odkud si film odnesl několik cen.

Divadlo V Dlouhé: Mnoho povyku pro nic (derniéra)

KDY: Od 20

KDE: Web divadla, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 180-540 Kč



"Se Shakespearovou komedií Mnoho povyku pro nic v režii Hany Burešové se budeme muset rozloučit pouze online. Po několika zrušených termínech už derniéru nechceme odsouvat do neznáma a rozhodli jsme se inscenaci raději kvalitně natočit a odvysílat záznam posledního, neveřejného představení. Záznam derniéry budeme vysílat několikrát," vzkazují lidé z Divadla V Dlouhé. "Natáčení bylo připravováno přímo pro online vysílání, točilo se na tři kamery pod vedením našeho spolupracovníka Františka Týmala a na režii a střihu záznamu se podílela i Hana Burešová. Představení, zahrané po půlroční pauze, bylo natočeno sice bez diváků, zato v něm účinkují obě představitelky Beatricie, Helena Dvořáková a Eva Hacurová, a téměř všechny děti, které se v průběhu sedmi let v komedii vystřídaly. Speciálním bonusem je pak debut fenky Coffee v roli psa Lelouche. Původně obsazený Kimeček manželů Kocourkových se derniéry bohužel nedožil, ale Kofča manželů Velikých jej zdatně zastoupila," dodávají.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Fascinující svět vážek: Webinář

KDY: 18-20

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 200-260 Kč



Komáři štípou, vosy píchají a mouchy jsou otravné. Na vážkách je však něco magické. Kromě toho, že jsou to barevná, velká, snadno rozpoznatelná a zkrátka přitažlivá stvoření, jsou vážky s trochou nadsázky mimořádně úspěšným „konstrukčním řešením“ způsobu, jak zůstat sám sebou a navíc prosperovat v něčem tak proměnlivém, provázáném, nejistém a jedinečném jako je život na planetě Zemi. Ve víceméně nezměněné podobě oživují břehy a dna všech typů sladkých vod bezmála 300 milionů let. A protože také v duchu ekologie svou přítomností odrážejí změny v krajině, stávají se pro nás tvory, díky kterým můžeme takové změny spolehlivě odečítat. Jak ale takové vážky žijí a jaké další zajímavosti skrývají? Našli bychom je i na našem území a kde bychom mohli hledat jejich jednotlivé druhy? Co říká přítomnost vážek o charakteru krajiny? Jak chránit tento v ekologii klíčový druh a jak ho humánně dokumentovat? Objevte jedinečné kouzlo vážek v knize i v přírodě s popředním odonatologem, ekologem a zpěvákem, Danem Bártou! Ten nás ve své online přednášce přenese do fascinujícího mikrokosmu vážek, přiblíží nám svůj výzkum, díky němuž prošel téměř každý kontinent světa a svým nadšením v nás probudí skrytou vášeň pro ochranu a zachování diverzity tohoto jedinečného hmyzu.

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala pro své příznivce a milovníky umění několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Připraveny jsou pro vás čtyři online výstavy.

Moje kino live: The Florida Project

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Americké drama režiséra Seana Bakera…Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. Okouzlující šestiletá Moonee (Brooklynn Prince) a její kamarádi, kteří si naplno užívají léta, bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých šanci ohrozit. Co na tom, že její 22letá máma (Bria Vinaite) každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého správce Bobbyho (Willem Dafoe). Je na čase seznámit se s novou sousedkou a naplánovat pár dalších lumpáren! Režisér Sean Baker přichází s neobyčejně silným snímkem, který se stal miláčkem kritiků i diváků ihned od svého uvedení na festivalu v Cannes.

Venkovní výstava Výpravy do vesmíru

KDY: Denně do 30. 4.

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.