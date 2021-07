Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Klasika u Wericha: Ester Paulů a Francouzský večer

KDY: Od úterý do neděle, 10-22

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: 590 Kč přes GoOut nebo na pokladně vily



Koncert mezzosopranistky a hostující sólistky Národního divadla v Praze Ester Pavlů; zazní Berliozovy Les nuits d’été (Letní noci) s klavírním doprovodem Ahmada Hedara, který k francouzské atmosféře přidá i dvě klavírní skladby od Debussyho a Ravela.Hudební slavnosti na zahradě Werichovy vily “Klasika u Wericha” – to je pět letních večerů s klasickou hudbou v podání výjimečných a talentovaných umělců na místě s geniem loci a přáním potěšit sluch a duši.

Afro Night Vol.2 by DJ Battle LadyKDY: 18-22KDE: Manifesto Market Smíchov, náměstí 14. října 82/16, Praha 5ZA KOLIK: 150 Kč

"Po předchozí úspěšné a energické Afro noci jsme se opět rozhodli přinést africké rytmy zpět do Manifesta! Přijďte se naučit afro fusion tanec do Manifesta na Smíchově. Taneční lekci povede úžasná lektorka a DJka Battle Lady, která se postará i o hudbu večera. Afro fusion tanec je kombinací afrického rituálu, hudby a tance se západními prvkami současného tance.Okořeňte si tuto afro noc s koktejlem Always In Passion nebo Mango Chilli Paloma a nedělejte si starosti ani s hladem po taneční lekci. Dejte si to nejlepší a nejchutnější jídlo z našich restaurací v Manifestu na Smíchově," zvou pořadatelé. Program: 18:00-19:00 DJ Battle Lady (afrobeats, afro house), 19:00-20:00 Afrofusion dance class by DJ Battle Lady, 20:00-22:00 DJ Battle Lady (afrobeats, afro house).

N.O.H.A. v Ledárnách Braník

KDY: Od 20, areál otevřen od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 415 Kč



Těšte se na pověstný nadupaný mix drum and bass, dubstepu a world music v podání skvělých muzikantů! Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Autokino Strahov: Chyby

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď a tady. Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby.