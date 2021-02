Staročeský dýchánek online

KDY: Od 17

KDE: YouTube kanál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

ZA KOLIK: Zdarma

Další online přednáškaz cyklu Staročeský dýchánek. Věra Soukupováz oddělení starší literatury se v ní bude věnovat specifickým formám personifikace ve staročeských sporech dušes tělem. Ty pracují s velmi specifickou formou personifikace – každý ovšem jiným způsobem. Jejich vzájemné srovnání, ale také srovnání s dalšími tematicky příbuznými skladbami využívajícími tuto formu alegorie, může pomoci lépe uchopit (kulturně-společenskou) funkci jednotlivých textů.

Kolem světa: Hory Balkánu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Vydejte se na pěší i cyklistické putování v mnohdy hůře dostupných horách Černé Hory, Albánie a Kosova. Řeč bude o přechodech hor na těžko, jednodenních túrách a cyklistických etapách, kultuře, bohaté historii i zvycích a obyčejích místních obyvatel. Přednáškou vás provede profesionální průvodce, cestovatel, fotograf a publicista David Hainall, který po balkánských zemích cestuje od roku 1996.

Krásy Antarktidy s Václavem Šilhou

KDY: 18-20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 65 Kč



Představte si činné sopky vyčnívající z ledových vod poblíž Antarktidy. Skály, dým, led, miliony tučňáků, kosatky, velryby, nekonečný oceán a naprosto nepředvídatelné počasí. Není tu letiště, přístav, nežijí zde téměř žádní lidé. Dostat se sem znamená mnohadenní plavbu na malé jachtě. Vylodit se dá jen občas, a to pouze za pomoci nafukovacího člunu. Fotograf a cestovatel Václav Šilha tuto cestu podstoupil. Dobrovolně a několikrát. Snad proto, aby zdokumentoval a zažil na vlastní kůži panenskou krásu přírody Antarktidy, Jižní Georgie a Sandwichových ostrovů. Snad proto, aby prožil skutečnou cestu, ne pouhé „přemísťování“. Na jachtě Golden Fleece spolu s legendárním kapitánem jižních moří Jeromem Poncetem strávil šest měsíců. Nyní chce tento jedinečný a neopakovatelný zážitek zprostředkovat i vám díky devadesáti minutové show plné fotografií, videí a reálných příběhů. Společně s ním tak můžete objevit jeden z posledních nedotčených koutů naší planety.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Strahovské autokino dnes promítá: Rocketman

KDY: 20-22

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes promítá americké životopisné drama Rocketman… Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.