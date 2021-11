Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Švandovo divadlo: Kočkožrout

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 280 Kč



Česká premiéra hry kultovního režiséra, dramatika a herce Rainera Wernera Fassbindera o partě lidí na maloměstě. Čas tráví posedáváním, popíjením, nárazovým sexem, nekonečnými hovory o ničem a sny o nových začátcích… dokud nepřijde jeden takovej… Nájemný dělník s patřičně horkou jižní krví a dobře stavěnou figurou zvládá nejen tovární práci, ale také pořádně rozvíří sukně zdejších žen. Není divu, že mužům se pak v kapsách začnou otvírat kudly. Dostal se ke všem až příliš blízko. A to se tu trestá!

Autokino: Zátopek

KDY: Od 19.30

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Kolem světa: Rapa Nui - Záhady Velikonočního ostrova

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Ing. Pavel Pavel se 40 let věnuje tajemství Velikonočního ostrova. V roce 2022 to bude 300 let, co flotila tří holandských lodí objevila neznámý ostrov uprostřed Tichého oceánu. A protože byly Velikonoce, pojmenovali Holanďané podle toho tento ostrov. Využijme této příležitosti k připomenutí tohoto jedinečného ostrova. Strojnímu inženýrovi Pavlu Pavlovi se dostalo světového uznání v roce 1982, když vyřešil záhadu, jak se před stovkami let na Velikonočním ostrově stěhovaly sochy moai. Získané zkušenosti byly dobře využity v jeho přepravní společnosti, specializující se na stěhování těžkých břemen a jiných předmětů. Úspěšně se také vypořádal s dalšími záhadami, včetně stavby Stonehenge v Anglii a přepravy obřích kamenných bloků přes jezero Titicaca v Peru na stavbu tajemného města Tiwanaku. Pavel přednáší na toto téma mimo Austrálie a Antarktidy po celém světě. Jeho nejnovější kniha Rapa Nui, 40 let zápasů s tajemstvími Velikonočního ostrova, přináší zasvěcená odhalení a myšlenky o starověké civilizaci tohoto úžasného ostrova.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Dr. Max slaví 40 let a pokřtí album

KDY: Od 21 (klub otevřen od 19.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 350 Kč

Česká novovlná a novoromantická legenda, kapela Dr MAX, oslaví 40 let na scéně koncertem v Lucerna Music Baru. K této příležitosti vydává po neuvěřitelných 27 letech nové album „Muzika je holka, která není na prodej…“, které na tomto koncertě pokřtí za účasti skvělých hostů i bývalých členů kapely, jako je např. český funkový guru Roman Holý. Vedle hitů Co ty jsi zač?, Vaše tělo… uletělo, Rád tě vidím, Jak se máš? a dalších, na koncertě zazní i skladby z nejnovějšího alba. Koncerty kapely Dr MAX jsou plné pohody, skvělé atmosféry, parádních muzikantských vychytávek i překvapení a tak je jistota, že se budete bavit. Nenechte si ujít tento výjimečný koncert! Kmotrem nového alba je Robert Jašków.