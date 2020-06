Olaf Olafsonn pokřtí v Hólu nové album

KDY: 19-23

KDE: Hól, Železničářů 6, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Po své výpravné desce Feathers of Oblivion přichází pražské maskované kvarteto Olaf Olafsonn and the Big Bad Trip se svou druhou dlouhohrající nahrávkou. Postrockově ukotvených čtyřicet minut nahraných v renomovaném pražském studiu Golden Hive se ptá na zásadní otázky posledního přechodového rituálu – smrti a o duši zavřené v tichém chrámu – Temple of Serenity a tyto otázky položené při živém vystoupení teprve nabírají na vážnosti. A tímto chrámem se dnes večer stane alternativní centrum Hól, kde proběhne křest nového vinylu, ve kterém se mísí noise rockové prvky s pohanskou flétnou, lesní bubny s kvílivou kytarou a svět živých se zásvětím. Těšit se můžete na více mlhy, více reverbu a zejména speciální show, v níž se objeví tajuplné tanečnicev maskách od nadané umělkyně Sikry.

Národní muzeum online: Staré pověsti české

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Muzea se pomalu otevírají, ale vzhledem k okolnostem se na jaře houfně přesouvají do online prostředí. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy.

Výstava Staré pověsti české se konala v roce 2010 v Historické budově Národního muzea a vedle mytických příběhů představovala život starých Slovanů na našem území. Online výstava sleduje vývoj Starých pověstí českých, který začal na konci 10. století.

Keltské úterý: Ewenay & Cruadalach ve Vagonu

KDY: 17-23

KDE: Vagon klub, Palác Metro, Národní 25, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč



Máte rádi keltskou muziku? V tom případě si dnes večer naplánujte cestu do proslulého Vagonu na Národní třídě v Paláci Metro. Vystoupí tam totiž dvě české kapely Ewenay a Cruadalach. První kapela zahraje úderem 20. hodiny, klub bude pro žíznivé návštěvníky otevřen již od 17 hodin.

Běhy v okolí BB Centra

KDY: 17.30-18.30

KDE: BB Centrum, Náměstí Brumlovka, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Máte rádi běhání? V případě, že ano, zapište si na úterý tuto akci. Na krátký jogging vás po okolí BB Centra doprovodí zkušení instruktoři z běžeckého dua Running2. Díky nim se naučíte nejen správnou techniku, ale třeba také užitečné strečinkové cviky na protažení po doběhnutí do cíle. Sraz je v 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru.

Tajemné průchody a legendy Starého Města

KDY: 16-17.45

KDE: Sraz na náměstí Republiky, před Obecním domem

ZA KOLIK: Dospělí 180 Kč, studenti a senioři 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč



Možná víte, že Staré Město se svými křivolakými uličkami a tajnými zkratkami je rejdištěm mnoha strašidel, například bezhlavého templáře. Jestli se nebojíte, přidejte se k vycházce pro odvážné děti. Uslyšíte o tom, jak se v Praze žilo ve středověku, co se prodávalo na trzích na Staroměstském náměstí a třeba také to, kam se vyhazovaly odpadky. Projdete si kousek takzvané královské cesty, možná uvidíte useknutou ruku zloděje a zavítáte také do bývalého židovského ghetta. Podíváte se, kam chodil na pivo pražský kat. Po cestě budeme hledat domovní znamení a povíte si několik strašidelných pověstí…

Deskoherní večer

KDY: 17.30-19.30

KDE: Bohemia Boards & Brews, Charkovska 18, Praha 10

ZA KOLIK: 60 Kč



Je tu další deskoherní večer v příjemné kavárně. Své deskovky nechte doma, protože v tomto podniku naleznete hromadu nových i postarších her, které si můžete vyzkoušet.