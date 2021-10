Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Divadlo Ungelt: Zpívat jako Gigli

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 275 Kč



Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století Toma Murphyho. Hrají Radek Holub, Jiří Hána a Monika Zoubková.

Pavel Sedláček v Lucerna Music baru

KDY: Od 20 (otevřeno od 18.30)

KDE: Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 490 Kč

Pavel Sedláček svůj první koncert 17. října vyprodal, pro velký zájem byl přidaný druhý koncert na dnešek. Pavel Sedláček, rock’n‘rollová legenda, chystá jubilejní koncert ke svým nedávným 80. narozeninám. Zpěvák, který byl už od 50. let průkopníkem rock’n’rollu a později big beatu u nás, zahraje se svou kapelou Cadillac. Jako hosté s ním vystoupí i další osobnosti jako Petr Janda, Petr Vondráček, Jiří Šlupka-Svěrák, Viktor Sodoma, Karel Kahovec, Mirek Hajšman, Jiří Šimák a Rosťa Pechoušek, kteří jsou nejen jeho kamarády, ale také většinou stálými hosty na koncertech Pavla a jeho kapely. V průběhu večera zazní největší světoznámé rock´n´rollové hity. Přijďte slavit 19. 10. 2021 do Lucerna Music Baru v Praze s námi!

Kolem světa: Afghánistán - nová základna pro globální džihád?

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… V úterá vás čeká přednáška, promítání fotografií a následná beseda s reportérkou Markétou Kutilovou. Podle OSN přišlo do Afghánistánu jen během letošního roku osm až deset tisíc bojovníků ze zahraničí, kteří se zde přidali k al-Kajdě, ISIS a Tálibánu. Jak je silný Islámský stát v Afghánistánu? Odkud se vzal, kdo jej financuje, jaké má cíle, kdo proti němu bojuje? Jaké jsou vztahy Tálibánu a Islámského státu? Co je spojuje a odděluje? Proč spolupracují? Jaký je vztah Talibanu a al-Kajdy? Máme se bát my v Evropě? Přijde nová vlna teroristických útoků? Kde ve světě nyní ISIS opět posiluje? Kdo za to může a co to znamená?

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.