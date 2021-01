Autokino Strahov: Vlastníci

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes promítá český film Vlastníci. Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Kolem světa: Z Aljašky na Havaj

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč, možné zakoupit i celoměsíční lednovou permanentku za 990 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf.Z Aljašky na Havaj je další bláznivá cesta dobrodruha Karla Štěpánka. Do těchto krásných končin se vydal s partou kamarádů poté, co strávil pracovní léto v Kanadě. Těšte se na další humorně poutavé vyprávění o medvědech grizzly, letu nad nejvyšší horou Denali, trablích na amerických hranicích, cestovatelských chybách, surfování na Havaji, o sopkách i plavání s delfíny v zátoce, kde domorodci snědli slavného mořeplavce Jamese Cooka. Nenechte si tuto cestu ujít.

Král Jindřich V. online

KDY: Do 21. 1. nonstop

KDE: Zde. Do 24 hodin od nákupu vás pořadatel akce Eric Sammons kontaktuje s potřebnými informacemi o přístupu k videu.

ZA KOLIK: 400 Kč



Speciální dárek od Prague Shakespeare Company. V produkci společnosti Main Street Theatre v Houstonu zpřístupní hru Král Jindřich V., která byla uvedena v divadle Kolowrat v roce 2013. Video bude k dispozici po dobu 48 hodin po kliknutí na zaslaný odkaz. Přehrávání je omezeno na jedno zařízení.

Zažijte na vlastní kůži Dakar v Atriu Flora

KDY: Do 21. ledna, denně 7-21

KDE: OC Atrium Flora, Vinohradská 2828, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Zažijte Dakarv pohodlí obchodního centra Atrium Flora. Zhlédněte unikátní sérii momentek ze slavného terénního závodu Rallye Dakar v podání českého závodního týmu Big Shock! Racing. Zažijte Dakarv pohodlí obchodního centra Atrium Flora. Zhlédněte unikátní sérii momentek ze slavného terénního závodu Rallye Dakar v podání českého závodního týmu Big Shock! Racing. Akce je určena pro všechny fandy off-roadových vozidel a motocyklů, kteří během ní zhlédnou zajímavosti z mezinárodního vytrvalostního závodu v náročném přírodním terénu.Před vstupem z Vinohradské ulice si můžete prohlédnout dakarský speciál Martina Macíka, ve druhém patře je vystavena závodní čtyřkolka Olgy Roučkové. Foto výstava obsahuje 29 snímků vyprávějících nezapomenutelné příběhy slavného adrenalinového závodu. A to není zdaleka vše…

Do muzea? Jedině virtuálně

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Divadlo V Dlouhé uvádí premiéru hry Mrk

KDY: Od 19

KDE: Web divadla, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100 až 200 Kč



Nepotřebuje tady někdo doktora? Divadlo V Dlouhé dnes večer uvádí premiéru představení Mrk. Dva lidé se míjejí ve společném prostoru. Hledají sebe nebo kocoura? Kdo skalpoval toho kocoura? Jsem v pohodě? Poznám, když ne? Můžu si dopřát štěstí? I když to znamená běžet nahý po čtyřech do lesa? Doktor Frans je psycholog, ke kterému chodí i manželé Sofie a Gregor – nikoli však na párovou terapii, zpovídají se mu každý zvlášť. Jsou spolu už dlouho a jejich vztah už značně vyčpěl. Jako by se jen míjeli ve společném prostoru. Sophie se mnohem víc upnula na svého kocoura než manžela. A i když nejde úplně o nějakou pomstu či žárlivost, Gregor jednoho dne kocoura prostě stáhne z kůže. Nůžkami, protože Sophie je vegetariánka a použít kuchyňské nože by bylo necitlivé. A tak se k doktoru Fransovi přijde léčit i kocour.

Online hudební večer: Martin Kyšperský

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Skladatel, textař, producent a zpěvák. Dvacet let vede kapelu Květy, která odehrála stovky koncertů a získala řadu cen. Je autorem scénické hudby a písní pro rozhlas, film a divadlo. Napsal texty pro Lenku Dusilovou a libreta pro dětské miniopery. Jako producent natočil hudbu pro Cermaque, Jana Fice, Evolet, Muchu a další. Pravidelně píše sloupky pro časopisy a deset let vede v Brně Čtenářský kroužek. Jako herec účinkoval v řadě filmů a seriálů. Moderuje Hana Slívová, editorka pořadu Vizitka, ČRo Vltava.

Online přednáška Mariana Jelínka

KDY: Od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: 300 Kč, členové Českého svazu jachtingu zdarma.



Marian Jelínek, bývalý hokejový trenér, který se již dlouho zabývá sportovní psychologií a mentálním koučingem, si pro veřejnost připravil jachtařskou přednášku. Ta poradí zúčastněným, jak se nevzdávat a směřovat stále k cíli, i když se zrovna nedaří a nebo přijde pandemie. Bývalý osobní kouč legendárního Jaromíra Jágra, jehož svěřenci jsou také tenistka Karolína Plíšková nebo hokejový gólman Petr Mrázek, s účastníky přednášky probere také rezilienci a odolnost, frustrační toleranci i asymptotický efekt.

Výstava Křik rzi

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zkorodovaná online výstava fotografií, koláží, obrazů a 3D objektů. V úterý vás čeká hodně rzi a trocha básní. Autorská čtení: Petr Tureček, Vojta Fiala, Barbora Civínová, Vojta Vacek, Tomáš Hradilík, Ondřej Tuček a Vilém Kubáč.