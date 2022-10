BIRDS IN ROW jsou tíživí, přesto agresivní. Francouzské screamo/post-hardcore trio rozbíjí melancholickými i disonantními harmoniemi, přidává chaotické Converge rytmy i nějaký ten old school. A své zběsilé sety vždy udržuje v otáčkách, v pražském sklípku Underdogs' to nebude jinak! Jako zvláštní host z Plzně dorazí LUSKY. Garážové duo ve složení kytara-zpěv bicí-řev s punk/hardcore rock’n’rollem, který pro krátké a úderné songy nezastavíte. Totální zběsilost, která neomrzí.

Autokino Strahov: Válečnice

KDY: Od 20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Akční drama Válečnice je příběhem ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800 chránila africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou nemilosrdností. Snímek, jenž je inspirován skutečnými událostmi, přináší emocionálně impozantní příběh generálky Naniscy (držitelka ceny Oscar Viola Davis), která trénuje další generaci rekrutů s cílem připravit je na bitvu proti nepříteli odhodlanému zničit jejich způsob života. Za některé věci stojí za to bojovat…

Švandovo divadlo: Dějiny násilí

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 190-450 Kč, online předprodej zde



Jak dalece se může lišit vyprávění jedné skutečné události? Autobiografická odvážná a šokující zpověď jako detektivní příběh naruby… V prosinci roku 2012 Édouarda Louise znásilnil a málem zavraždil muž, kterého poznal cestou z vánoční večeře a následně pozval k sobě domů. Aby se vyrovnal s posttraumatickou stresovou poruchou, vydal se ve své paměti vstříc minulosti, kterou chtěl navždy nechat za sebou… Hlavní hrdina vypráví okolnosti traumatické události lékařům, policistům a svým bližním. Každý z nich však na trestný čin nahlíží ze své vlastní perspektivy. Z osobního příběhu se tak stávají dějiny násilí, nad nimiž již přímý účastník přestává mít vlastní kontrolu. Do vyprávění vstupují maloměstské předsudky hraničící s homofobií, rasismus správních orgánů a jedinec, který během jedné noci prožil intenzivní vztah blízkosti a následné zrady, se stává jen odosobněnou statistikou včerejších zpráv.

Fidlovačka: Light

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 259-399 Kč

Začíná devátý ročník akce Novoměstské radnice věnovaný řemeslům a především těm, kdo jsou jejich mistry i každému, kdo se pro svou budoucí kariéru teprve rozhoduje. Od roku 2014 se každý rok v historických prostorách radnice potkáváme s řemesly, řemeslníky a školami, kde se řemesla vyučují. Záměr akce zůstává stále stejný – dostat se do přímého kontaktu s představovanými řemesly, vyzkoušet si pod odborným dohledem práci s dlátem, štětcem, jehlou, drátem, papírem a v posledních letech i s malým robotickým ramenem spojeným s počítačem.

Komentovaná prohlídka výstavou Cesta kolem světa za 80 dní

KDY: Od 17

KDE: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1)

ZA KOLIK: 50 Kč plus běžná cena vstupenky do muzea (40-120 Kč)



Projděte si výstavu Náprstkova muzea s její autorkou! Jaké předměty by si Phileas Fogg, hrdina románu Julese Vernea, přivezl ze své cesty kolem světa za osmdesát dní, kdyby na to měl čas? Výstava Náprstkova muzea vás seznámí s místy, která románový cestovatel navštívil. Představí jejich materiální kulturu, historii ale i současnost, kterou Jules Verne snad již i tušil. Výstavou vás provede Helena Heroldová.

Botanická: Výstava dýňových aranžmá

KDY: Do konce října, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké," říkají pořadatelé akce.

Mahatah: Nenápadné příběhy z hlavního nádraží

KDY: Od 20.30

KDE: Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

ZA KOLIK: 120 Kč



Začátek a konec, loučení i znovushledání, pro některé návrat domů, pro jiné začátek dobrodružství. Na vlakových nádražích po celém světě se jedni vydávají na cesty, zatímco se druzí vrací. A někteří prostě čekají. Na další spoj nebo snad na lepší časy. Ať už jsou v Káhiře nebo Curychu. Vlaková nádraží jsou jako ostrovy, kosmopolitní křižovatky a místa setkávání uvízlé v mezičase a meziprostoru. Film Mahatah – Nenápadné příběhy z hlavního nádraží se noří právě do tohoto vesmíru, který tak často zůstává bez povšimnutí. Setkání, která obvykle rozplývají v každodennosti, nachází své místo v Mahatah, arabském výrazu pro nádraží. Dokud dochází k dalších setkáním a loučením, dokud vlaky stále přijíždí a odjíždí, svět zůstává sjednocen v Mahatah. Záštitu nad akcí převzalo Švýcarské velvyslanectví v Praze a jde o světovou premiéru mimo domovské Švýcarsko. Po promítání se uskuteční moderovaná diskuse s tvůrci filmu Sandrou Gysi a Ahmedem Abdelem Mohsenem, kteří přijali pozvání do Prahy.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč



Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!