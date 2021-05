Kolem světa: Baskicko a Kantábrie

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý květen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Španělsko, to nejsou jen nekonečné pláže, les hotelů nad nimi, korida, přelidněná Barcelona, flamengo a hradba Pyrenejí. To je také deštivý Biskajský záliv a provincie Baskicko a Kantábrie, které jej lemují.Tady nesvítí slunce po 300 dní v roce, lidé jsou zde mlčenlivější a krajina drsnější. O to více stojí za to tuto část Pyrenejského poloostrova navštívit. „Najdeme zde totiž skutečně vše, po čem naše cestovatelská srdce touží – překrásné rozeklané hory, hnízda rázovitých vesnic, futuristickou architekturu, vinice, velkolepá města a divoké pobřeží. Vydejme se tedy na krátký přelet nad touto nádhernou a stále ještě nepříliš poznanou krajinou,“ zve na svou zajímavou přednášku cestovatel a horal Ivo Petr.

Autokino Strahov dnes: V síti

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá český snímek V síti. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně, 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidé z trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Moje kino live: Krajina ve stínu

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Zdarma

Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně nepřítel. Do každodenního života lidí zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. Marie je Češka, její muž je ale pevně spjatý s místní půdou a vždy byl Němec. Mají chalupu, pole, vychovávají syna a snaží se žít podle toho, co je správné. Nejdříve sledují rostoucí vzájemnou nenávist lidí ve vsi, aby pak zloba dopadla i na ně samotné.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u metra C Vltavská)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se chystá na alespoň částečné znovuotevření. Neustále je ale možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Venkovní výstava Výpravy do vesmíru

KDY: Denně do 21h

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Karel Hvížďala a Jiří Přibáň: Hledání odpovědnosti

KDY: Od 20

KDE: Havel Channel nebo facebookový profil Knihovny Václava Havla

ZA KOLIK: Zdarma

Dialog volně navazující na oceňovanou knihu Hledání dějin. O knize budou diskutovat Karel Hvížďala, Jiří Přibáň, Tereza Matějčková a Josef Baxa. Slovem provede Petr Fischer.

Divadlo v Dlouhé online: Oblomov

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 180-540 Kč přes GoOut



Divadlo V Dlouhé pro vás na úterní večer připravilo online představení Oblomov, v režii Hany Burešové.Citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu.Titulní postava Gončarovova románu dala jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština“ je dnes známý na celém světě a Oblomov se stal hrdinou z galerie nejslavnějších literárních postav, jakými jsou Hamlet, Don Quijote, Don Juan či Švejk.