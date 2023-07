Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

Branické Ledárny v úterý večer rozparádí Jasná Páka! | Foto: archiv kapely

KinoBus Prosek

KDY: Od 17. do 20. července od 21.15

KDE: Park Přátelství, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Pondělí: Ostrov

Úterý: Láska hory přenáší

Středa: Dobrý šéf

Čtvrtek: Nightlife - Na tahu

Prague Open Air: N.O.H.A.

KDY: Od 19.30 (otevřeno od 17)

KDE: Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč



Charakteristický zvuk kapely N. O. H. A., ve kterém se mísí drum’n’bass s world music a který kapela ráda označuje za ethno-bass, rozezvučí Občanskou plovárnu. Nenechte si tuhle show ujít!

Prague Open Air: Jasná Páka

KDY: Od 19.45 (otevřeno od 17)

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 8, Praha 4

ZA KOLIK: 650 Kč

Jasná Páka si na letošní rok připravila pro fanoušky pouze dva koncerty a jeden z nich bude pod širým nebem v Ledárnách. Buďte u toho! Jasná Páka byla první kapela Davida Kollera i Michala Ambrože. Začátkem osmdesátých let se stala jedním z nejvýraznějších objevů československé hudební scény a společně s Pražským výběrem symbolem české nové vlny. Po loňské smrti Michala Ambrože hudebníci pokračují. Skupina, ve které působí několik frontmanů, včetně Davida Kollera, Petra Váši nebo Michala Pelanta, i nadále na příležitostných koncertech oživí odkaz novovlné legendy. V sestavě kromě frontmanů najdeme přední hudebníky včetně baskytaristy Marka Minárika, kytaristy Radovana Jelínka či zpěvaček Veroniky Vítové a Terezy Kopáčkové.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.