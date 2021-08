Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Letní scéna Harfa: A do pyžam!

KDY: Od 20

KDE: Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč



Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka … Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora Marca Camolettiho si neklade jiný cíl, než pobavit diváka za pomoci smršti zmatků a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku, umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení.

Autokino Strahov: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

Rostlinná štafeta vol. 27

KDY: 10-18

KDE: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu!Už 27. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníte svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Švandovo divadlo: Ať vejde ten pravý

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Dramatizace švédského románu proslaveného úspěšným filmem mísí drsné hororové scény s nadčasovou love story a na jeviště přináší neokoukaný hororový žánr. Oskar je osamělý chlapec, kterého ve škole šikanují. Žije s matkou v paneláku na kraji města. Eli je mladá dívenka, která se přistěhovala naproti. Nechodí do školy a přes den nikdy neopouští byt. Jejich vyděděnost je k sobě přitahuje a jejich přátelství se stává den ode dne bližším, zatímco sousedstvím otřásá série vražd…

Xindl X v branických Ledárnách

KDY: Od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Předprodej 490 Kč, na místě 550 Kč



Xindl X vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Hostem bude Pavel Čadek. Koncertní areál stojí hned vedle historické budovy Branických Ledáren, kde si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru. V areálu si můžete dát ve stínu drink, Plzeň do skla anebo něco dobrého k jídlu. Stánek má u nás Modrý zub se svojí vychytanou asijskou kuchyní (a taky zmrzlinou), můžete si dát skvělé hranolky u Staré Belgie anebo parádní řecký gyros. Po každém koncertu se koná v Opera stanu afterparty s DJem.

Horečka nedělní noci

KDY: Od 19

KDE: Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 10, Praha 8

ZA KOLIK: Od 550 Kč, předprodej zde

Pátý ročník jedinečného benefičního muzikálového představení plného skvělých umělců a hudebních hitů, které máte možnost vidět pouze jednou ročně. Co vše se může stát během jedné nedělní noci v opuštěném baru, kde kdysi bývalo až nebývale živo? V tomto magickém opuštěném prostoru, plném vzpomínek, ožívá dávno zašlá sláva pěveckých hvězd napříč celým 20. stoletím. Potkáme tu též celou řadu lidských osudů. Proč do tohoto zapomenutého kabaretu chodí bohatý podnikatel, bezdomovci, či proč si tu dávají první rande osamělí duchové? Vše nám odhalí mladý milenecký pár, který se tu objeví čistě náhodou a během nedělní noci zažije nečekané věci. Zpěv, tanec a láska. To vše a mnohé další v jedinečném muzikálovém benefičním představení.

Vizionář Modigliani

KDY: Od 19

KDE: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokumentární snímek Vizionář Modigliani připomíná sto let od úmrtí výtvarného génia, který překonal všechny legendy a stereotypy. Od jeho kořenů v Livornu, kde se zrodilo hnutí Macchiaioli, přes Paříž, která byla centrem moderny a kde se střetával s takovými talenty své doby, jakými byli Pablo Picasso či Constantin Brâncu?i, až po hluboký vztah s múzou Jeanne Hébuternovou. Příběh Amedea Modiglianiho je mimořádným příběhem výjimečného avantgardního umělce, velkého buřiče, a ještě většího bohéma, jehož díla balancují na pomezí primitivismu a italské renesance.