Obývák Václava Havla: online

KDY: 12-18

KDE: Facebookové profily Knihovna Václava Havla a Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma

Pořádá Knihovna Václava Havla a nezisková organizace Díky, že můžem v rámci akce Korzo Národní. Program: 12-13 Svoboda tvořit (Hosté: Katarzia a Vladimír 518, moderuje Hana Slívová), 13.45-14.45 Svoboda pomáhat (Hosté: Kateřina Vacková a Tomáš Šebek, moderuje Barbora Šichanová), 15.30-16.30 Svoboda informovat (Hosté: Nora Fridrichová a Petr Šimůnek, moderuje Michael Rozsypal), 17.15-18.15 Svoboda volby (O tomto historickém momentu a jeho dnešním odrazu ve společnosti, kultuře a lidském vědomí budou hovořit blízcí spolupracovníci Václava Havla, sociolog a diplomat Martin Bútora, divadelník a pedagog Petr Oslzlý, spisovatelka Eda Kriseová a psycholog, diplomat Michael Žantovský, který bude blok moderovat).

Autokino Strahov: Corpus Christi

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Kolem světa: Himálajský úsměv

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. „10 měsíců v Himálaji – Himálajský úsměv" je název nové humorné cestovatelské projekce Karla Štěpánka. Po dvouleté cestě „Z kanclu kolem světa“ se tentokrát vypravil do kouzelného Himálaje. S Argentinkou Natálií, kterou ve světě poznal, měli jediný plán. Chtěli objíždět vesnické školy v Nepálu a Indii a promítat místním dětem videa z cest.

Česká filharmonie: Koncert pro svobodu a demokracii

KDY: Od 20.15

KDE: Na televizní stanici ČT Art nebo facebookovém profilu České filharmonie (vše živě)

ZA KOLIK: Zdarma



Česká filharmonie ve spolupráci s Pražským jarem pořádá 17. listopadu Koncert pro svobodu a demokracii. První český orchestr pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova přednese Smetanovu Mou vlast. Koncert se uskuteční za přísných hygienických opatření a bez diváků v sále. Přímý přenos nabízí ČT art, živý stream poběží také na facebookovém profilu České filharmonie a dalších partnerů. Provedení Mé vlasti uctí Den boje za svobodu a demokracie, ale také připomene legendární provedení Smetanova cyklu symfonických Má vlast básní Rafaelem Kubelíkem v roce 1990 na Pražském jaru a na Staroměstském náměstí u příležitosti prvních svobodných voleb po sametové revoluci.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.

Festival Brikcius

KDY: Po celý listopad

KDE: Festivalové stránky

ZA KOLIK: Vstup na většinu akcí je volný, nutné jsou rezervace - viz webový odkaz výše



Devátý ročník cyklu koncertů komorní hudby. Letošní dramaturgie byla plánovaná na 335. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, 250. výročí úmrtní italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho, 175. výročí narození francouzského skladatele Gabriela Fauré, 140. výročí narození švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha, 140. výročí úmrtí německo-francouzského skladatele Jacqua Offenbacha, 140. výročí narození židovského skladatele Jamese Simona, 100. výročí narození arménského skladatele Alexandra Aruťunjana a 22. ročník festivalu Den poezie (210. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy). V rámci letošního ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, violoncellistka a básnířka Anna Brikciusová, varhanice a skladatelka Irena Kosíková a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius.

Výstava připomínající život Karla Čapka online

KDY: Nonstop

KDE: Webové stránky Městské části Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava „Karel Čapek 130“, která připomíná život slavného spisovatele spojeného s Prahou 10, je k vidění nově také online, a to i s komentářem autorky Kristiny Váňové. „Jednotlivé panely návštěvníky chronologicky seznamují s krajem dětství Karla Čapka, jeho významnými spisovatelskými i novinářskými počiny. Ukazují, jak důležité pro něj bylo studium a sbírání zkušeností v evropských zemích a také navazování kontaktů s tehdejší kulturní a politickou elitou v čele s československým prezidentem T. G. Masarykem. Nechybí dobové fotografie interiéru i zahrady vily na Vinohradech pořízené samotným Čapkem. Ty svědčí nejen o konkrétním zařízení domova, ale i o řadě zájmů a koníčků spisovatele a také o jeho vztahu k místu bydliště,“ popisuje.

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Po celý listopad

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.