Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Ze života sbírky

KDY: Od 17

KDE: Národní muzeum (Historická budova, přednáškový sál 104), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Přednáškový cyklus představující jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea. Cílem přednášek je představit laické i odborné veřejnosti jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Cyklus je zahájen prezentací sbírkového bohatství Historického muzea Národního muzea. Během jednoho podvečerního setkání vystoupí dva kurátoři sbírek.

Autokino: Eternals

KDY: Od 19.00

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

J.A.R. v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (klub otevřen od 19.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč



Rok poté, co se nás temný budovatel jménem Covid snažil zatáhnout do sítí své zrádné a zničující ironie, se J.A.R. vrací v plné síle na koncertní pódia. Chystají novou desku, jsou plni elánu, energie a zkušeností, které nasbírali během nucené přestávky a hodlají vám předvést neskutečný nářez plný nefalšované muzikantské erudice, kreativity, výbušných situací, riffů, originálních textů, nádherných refrénů, brutálních rytmů, ostrých štěků dechů a tří frontmanů, kteří vám přinášejí svá hořící srdce až pod nos. Nechte si svůj domácí klídeček na chvilku rozbít dopadem meteoritu zvaného J.A.R.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.