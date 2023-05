Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Z výstavy Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku. | Foto: Deník/Radek Cihla

Slam poetry exhibice

KDY: 19-22

KDE: Loď Tajemství, Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: 300 Kč

Poezie vs. show! Slam poetry s hvězdami české, moravské a slovenské scény. Účinkují: Švéd, Strýc Pepin, Thea, Mara (SK), Malda, Ing. Puding, Martin Vaquez.

Wine Prague 2023

KDY: Úterý 10-18, středa 10-17

KDE: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 990 Kč (pouze pro registrované účastníky starší 18 let)



7. ročník mezinárodního veletrhu vína pro profesionály a odbornou veřejnost. Mezinárodní veletrh vína WINE PRAGUE přináší do Prahy profesionální prostředí a podmínky pro obchod s vínem a navazování odborných kontaktů, jaké jsou obvyklé ve světě. Pro české a moravské vinaře je Praha již mnoho let největším domácím trhem a tento veletrh jim otevře dveře k novým zákazníkům na poli obchodu i gastronomie nejen z České republiky, ale díky aktivní propagaci veletrhu v zahraničí i v dalších, pro tuzemské vinaře atraktivních zemích.

Lekce jógy v Národopisném muzeu

KDY: Každé úterý 18-19

KDE: Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč/lekce nebo 650 Kč při nákupu permanentky 5 lekcí

Lekce jógy se konají v Národopisném muzeu v prostoru vestibulu a vede je certifikovaná instruktorka paní Alexandra Kanďárová. Sestavy lekcí jsou zaměřeny zejména na základní styly (Hatha yoga, Ashtanga vinyasa yoga), ale také na modifikované a tematické styly (Power yoga, Metabolic yoga, Relax yoga) a jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Benefity pravidelného cvičení jsou nezpochybnitelné. Jóga snižuje stres a úzkost, zlepšuje dýchání, flexibilitu, posiluje svaly a celé tělo. Jóga napomáhá vnitřní koncentraci, odbourává stres a přispívá k dobré náladě. Snížení stresu přirozeně zlepšuje zdraví a celkovou kvalitu života.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč

Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.