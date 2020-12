Kolem světa: Náhorní Karabach

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. „Arméni vnímají válečný konflikt jako válku mezi křesťanstvím a islámem. A nechápou, že je celá křesťanská Evropa nechala v boji proti Ázerbájdžánu a Turecku bez pomoci. Ztratili všechno a navíc byly doslova vybity ročníky 2000–2002. Mladí muži narozenív těchto letech zmizeli, někteří doslova, jejich těla rozmetaly izraelskéa turecké drony. Válka krutě dopadla na civilisty, kteří před zimou nemají kam jít. Západní svět se nestará ani o pomoc vojenskou, ani o tu humanitární. Jako by Arméni z Karabachu ani neexistovali,“ říká Lenka Klicperová, která si tuto přednášku připravila.

Vánoce na Chodovské tvrzi

KDY: 15-19

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Chodovská tvrz se v rámci možností roz-voní a ožije, jen na vánoční radovánky budeme mít více místa a část plánovaného programu se přesune do online prostoru. „Zdraví je pro nás prioritou, kulturu a setkávání s lidmi ale milujeme. Rozhodli jsme se udělat vše pro to, aby ten letošní adventní čas byl pro vás příjemný, klidný a bezpečný,“ říkají pořadatelé akce. Dnes je program od 15 do 19 hodin. Pro dobrou náladu vám zahraje flašinet a děti se zabaví ve výtvarné dílně, kde na ně čeká výroba vánočních ozdob na stromeček.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Stačí si zacvičit i během krátké pracovní pauzy, ať už jste doma nebo v kanceláři. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Autokino Strahov dnes uvádí: BlacKkKlansman

KDY: Od 18.15

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I dnes, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes vás čeká americké kriminální drama BlacKkKlansman. Na začátku sedmdesátých let minulého století se Spojené státy vařily v záplavě demonstrací za lidská práva. V téže době se jeden mladý černý kluk s gigantickým afrem (John David Washington, syn Denzela Washingtona) rozhodl rozšířit řady coloradské policie. Ron Stallworth byl první Afroameričan v tomhle sboru. Jeho přijetí mělo zacpat pusu čím dál naštvanější černošské komunitě. Aby těch změn nebylo zase příliš, šoupli nadřízení Rona do archivu (oddělení evidence důkazů), kde měl co nejméně překážet. Jenže Ronovy ambice byly o poznání větší. Soustavným tlakem na nadřízené se mu nejdřív podařilo svléknout uniformu a v civilu infiltrovat politické mítinky „černých bratrů“. Protože se mu nechtělo donášet na bližního svého, zvedl sluchátko, vytočil číslo Davida Dukea (Topher Grace), místního předáka Ku-klux-klanu, a omotal si ho kolem prstu. Naprosto přesvědčivým způsobem se prezentoval jako fanatický vyznavač bílé rasy a David Duke mu to spolkl i s navijákem, jelikož ho po pár telefonátech vtáhl do struktur klanu. Když pak bylo potřeba nasadit do akce zapáleného rasistu Rona Stallwortha i fyzicky, ujal se té role Ronův kolega Flip Zimmerman (Adam Driver), který s nadšením docházel na tajná i veřejná setkání členů klanu s cílem získat co nejvíc informací a překazit plánované násilné operace. Zní to neuvěřitelně, zní to komicky, skutečně se to však stalo…

Poznejte tajemství dřeva

KDY: Do 21. února 2021, denně kromě pondělí 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč



Hledáte-li v adventním čase místo, kam se vydat pro zklidnění mysli a pozitivní energii, zamiřte na výstavu Tajemství dřeva ve třetím patře Národního zemědělského muzeav Praze na Letné. „Hlavní tajemství dřeva je v tom, že i když jeho část odkryjete, uhádnete, ukážete, tak dřevo si své tajemství dál ponechá,“ říká autor pozoruhodné expozice Martin Patřičný, který ji připravoval dva roky. Protipandemická opatření odsunula původní termín vernisáže na 3. prosince., kdy se konečně otevřela návštěvníkům.Martin Patřičný výstavu Tajemství dřeva koncipovals jednoduchým cílem, který s jarní vlnou koronaviru ještě nabyl na aktuálnosti: Udělat lidem radost. K vidění (a pokud to hygienická nařízení dovolí, tak i k dotýkání) jsou sochy Vodní víla (z akátu)a Linie (z hrušně), mísy, knihy, kolo štěstí a další předměty z různých druhů dřeva. Dřevěné obrazy na stěnách i tubusech možná zaujmou nejvíc. „Myslím, že každý ten dřevěný obraz má v sobě nějakou jiskru, jiskru nápadu, který zapálí další nápady a taky se rozsvítí sny. Pak přijde na řadu zkušenost a praxe, a to znamená dřevo. Dřevo jako spoluautor. Potom už jsou to hodiny, někdy i dny práce a zkoušení, během kterých máte v hlavě – asi někde za očima – už hotovou věc. Ale bez té první jiskry by nebylo nic, socha by neožila, obraz by nevyprávěl. Jenom práce nestačí, ale bez ní to nejde, nakonec je to všechno jeden celek,“ přibližuje vznik originálních artefaktů jejich autor. Pro ty, kteří s návštěvou muzea ještě váhají, je na webu www.nzm.cz/akce umístěna videoprocházka výstavou Tajemství dřeva, natočená Bedřichem Ludvíkem a Martinem Patřičným, který ovšem upozorňuje: „Žádné foto ani kamera nemohou nahradit skutečný zážitek. Výrobky ze dřeva mají svou energii a pro někoho také září.“ Lákavým bonusem je jedinečný pohled na Prahu ze střechy Národního zemědělského muzea.