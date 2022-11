Moderuje Ondřej Cabal. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo si chce vyzkoušet stand up. Vítáni jsou i zkušení komici, kteří budou testovat nové vtipy.

Finntroll a Skálmöld ve Futuru

KDY: Od 18

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Finská kapela Finntroll odehraje v úterý koncert ve smíchovském Futuru.Zdroj: ObscureNastražte uši, tvorové z lesů a synové severu přicházejí! Folkmetaloví věrozvěsti Finntroll nikdy nevydávali rok co rok, ale sedmiletá pauza jako u poslední desky „Vredesvävd“ je hodně i na ně. Čekání je však u konce, neb ušatý septet ve společnosti islandských Skálmöld s osobitým viking metalem a finskými pagan melodiky Brymir dojede do Prahy!

Mucha v Lese

KDY: Od 19.30

KDE: Café V lese, Krymská 12, Praha 10

ZA KOLIK: 290 Kč



Brněnská deformace v čele s osobitou retardací vzdají holt pokleslé úrovni legrace a mentální degeneraci tuzemské populace. Vážně a s glancem ale hlavně humorem a tanečními kreacemi potěší srdíčka a peněženky pražských exotů, exotických cizinců a nahodilých kolemjdoucích ztracenců. Boží Mucha po dvou či třech letech opět v Lese, tak seberte se!

Christian Houge: Temple of Light

KDY: Do 20. listopadu

KDE: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

V pražské Bold galerii na vás čeká úchvatná výstava fotografií, kterou připravil norský umělec Christian HougeZdroj: Christian HougeRenomovaný norský fotograf Christian Houge připravil speciálně pro pražskou Bold Gallery výstavu Temple of Light. Uvádí zde své dva nové fotografické cykly, v nichž hlavní roli hrají vzácná vycpaná zvířata, lidské ostatky a oheň. Prostřednictvím první série fotografií Residence of Impermanence umělec zkoumá vztah mezi lidstvem a přírodou pálením vysoce ceněných zvířecích vycpanin. Ve druhé sérii Vanitas pracuje se zapálenými lidskými kosti a připomíná vzácnost života.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1

Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Švandovo divadlo: 7 pádů Honzy Dědka

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč, online předprodej zde



Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde se každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi. Pořad vznikl počátkem roku 2011 a do dnešního dne se v něm již vystřídalo na 600 hvězdných hostů. Rozhovory vedené publicistou Honzou Dědkem se ještě před uvedením na televizní obrazovky staly doslova fenoménem na YouTube, kde mají dnes k 85 miliónům zhlédnutí a bezmála 140 tisíc diváků pořad pravidelně odebírá!

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!