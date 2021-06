Moje kino live: Jak Bůh hledal Karla

KDY: Od 21

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 110-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Jak Bůh hledal Karla je provokativní dokumentární road movie o hledání Boha v současném Polsku. Průvodcem této tragikomedie je český dokumentarista Karel Žalud, tápající hrdina, který si během natáčení prochází po rozpadu manželství vlastní osobní krizí. Karel se zároveň nápadně podobá stereotypní představě Poláků o tom, jak vypadá typický Čech. A z toho přirozeně vyplývá řada mrazivě komických situací. Karlův převážně ateistický štáb navštíví masová setkání polských věřících, proniká do antisemitského Rádia Maryja. Konfrontuje polské kněží s vymítáním ďábla nebo se sexuálním zneužíváním v rámci církve. Zpovědi neunikne ani sám hrdina a průvodce filmu, jehož hledání Boha ve filmu vyústí spíše v hledání sebe sama.

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A protoi výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba ho zrovna vám splníme.Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Výstava: Výpravy do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Kolem světa: JAR - Krugerův park a potápění se žraloky

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… "Kruger park je nejstarším africkým parkem, byl vyhlášen již v roce 1902. Jeho velikost je pro běžného Evropana skoro nepředstavitelná, má totiž rozlohu skoro 20.000 km² což se u nás dá přirovnat k rozloze skoro celé Moravy! V tomto parku se také ještě jako v jednom z mála v Africe můžete pohybovat bez průvodce svými auty, což dává obrovskou svobodu při pozorování zvěře. V parku se dá spatřit kompletní africká velká pětka (slon, nosorožec, buvol, lev, levhart), já jsem měl štěstí a viděl jsem je všechny a někdy to bylo opravdu velmi blízké setkání.Jelikož mojí parketou je hlavně fotografování pod vodou, tak jsem v JAR nemohl vynechat ani potápění se žraloky a lachtany. Potápěli jsme se na několika místech s několika druhy žraloků a to včetně toho nejznámějšího - velkého bílého žraloka. A samozřejmě i z potápění s těmito nádhernými tvory je spousta zajímavých a napínavých historek, na které se již nyní můžete těšit," zve fotograf a potápěč Michal Černý

Velký třesk: Tata Bojs & Dekkadancers

KDY: Od 19.30

KDE: Azyl78, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 590-780 Kč přes GoOut



Diváci budou mít možnost zažít s kapelou Tata Bojs a taneční skupinou Dekkadancers „Velký třesk“. Novinka v podobě audio-vizuálně tanečního představení bude mít premiéru 15. června na letní scéně Azyl78. Nejnovější, desáté album kapely Tata Bojs „Jedna nula je zásadní“. Vybízí ke kontemplaci nad stavem světa i k zamyšlení nad sebou. Jednička je něco, nula je nic. Něco by nebylo bez Velkého třesku. Stejnojmenné představení jako jeden ze stěžejních songů desky diváky vezme do budoucnosti, minulosti i vesmíru. Tata Bojs srozumitelně filozofují a hrají si se slovy. Kromě jedenácti nových skladeb z desky „Jedna nula“ zde zazní například i songy z „Nanoalbum“ a představení „Nanopicture“. Symbolický taneční koncert, který spojí melodičnost, hravost i vážná témata s radostí z pohybu a vizuálním zážitkem, diváky přivede „až k probuzení“.

Autokino Strahov: Nadějná mladá žena

KDY: Od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Cassandra (Carey Mulligan) hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá v nich těžkou opilost, nechává se sbalit chlápky, kteří v ní vidí snadnou kořist, a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na ně nemilosrdně zaútočí. Útoky bývají spíš psychického rázu, ale její oběti i tak poznamenávají velmi bolestivě. A proč to bývalá perspektivní medička dělá? Protože na vysoké potkala kluka, který jí způsobil takové trauma, že rezignovala úplně na všechno, opustila školu, vrátila se k rodičům, začala pracovat jako servírka v kavárně a jediné, co jí jakž takž baví, jsou výše uvedené noční lovy. Tenhle koníček nabere novou dynamiku ve chvíli, kdy se v jejím životě znovu objeví „pachatel“ jejího současného stavu, pohledný pediatr Ryan (Bo Burnham). S ním přichází lehké znejistění, co že se to vlastně tenkrát na vysoké doopravdy stalo, protože Ryan se chová jako by nic, dokonce začne s Cassandrou flirtovat a nebrání se ani představě, že by z toho mohlo vzejít něco vážnějšího. Cassandra jeho city, zdá se, opětuje. Protože se ale pohybujeme v žánru cynického thrilleru, je jasné, že tahle nadějná mladá žena milostné mimikry používá k tomu, aby zosnovala plán pomsty, proti kterému budou její dosavadní barové eskapády pouhými kanadskými žertíky.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.