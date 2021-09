Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Debata: Chudé Česko 2021

KDY: Od 18

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Chudoba a neřešené sociální problémy se týkají každého z nás. Pokud se k nim budeme obracet zády, můžou už brzy ohrozit i českou demokracii. Covidovou krizí se totiž ještě více prohloubily nerovnosti ve společnosti. A frustrovaní občané rozhodli již nejedny volby. Jaký pokrok udělalo Česko za poslední tři roky od doby, kdy byla mapována chudobaa sociální problémy poprvé? Podařilo se novelou zákonů porazit exekuční mafii či pomoci samoživitelkám?

Kino Strahov: Zátopek

KDY: Od 20.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovníhoi soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.