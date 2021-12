Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Autokino Strahov: West Side Story

KDY: Od 19

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story v režii Stevena Spielberga vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Kolem světa: Národní parky Jižní Koreji

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Když vyrazíte do národních parků Jižní Koreji na jaře, bude všechno kvést. Když do nich vyrazíte na podzim, uvidíte ohňostroj barev. Celkem se zde nachází 22 národních parků a my vás většinou provedeme a ukážeme. Nicméně, Jižní Korea je zemí, kde nebudete mít čas údivem zavřít ústa," zve na přednášku Dominik Franěk.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Hudební večer: Ester Kočičková a Lubomír Nohavica

KDY: Od 19

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1. Pořad můžete sledovat živě na Havel Channel a na Facebooku Knihovny VH

ZA KOLIK: Zdarma



Ester Kočičková, zpěvačka a textařka, a Lubomír Nohavica, zpívající skladatel a klavírista, tvoří více než dvacet let pozoruhodnou autorsko-interpretační dvojici, o jejíž existenci se však z médií příliš seriózního nedozvíte. Asi proto, že Lubomír není Jaromír a Ester bývá řazena do škatulky Komik v sukních. Přesto mají věrné posluchače po celé republice. Pražské publikum je mohlo pravidelně vídat v Salmovské literární kavárně a v posledních letech na větším pódiu Malostranské besedy. Tam si také nastavili vyšší laťku, aby pustili nové podněty a svěží vítr do svého „manželství v písních“- v písních s důrazem na text, jak oba šansonům říkají; v písních poctivě se vyhýbajících slovním i hudebním klišé, která tento žánr charakterizují. Svůj komorní recitál doporučují všem, kdo si od šansonu neslibují jen patos, ale ocení i vtip. Pořadem provází Hana Slívová.