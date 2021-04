Kolem světa: Kambodža - cestování a podnikání

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý duben 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Dvojí život na dvou zcela odlišných místech na světě, Česká republika a Kambodža. „Poslechněte si povídánío tom, jak jsme jako pár poprvé přijeli do Kambodži, co nás nejvíce šokovalo a jak jsme se brzy stali součástí mnoha rodin. Ale také o tom, jak jsme se rozhodli pomáhat, vracet a pokrevně i pracovně se s Kambodžou sblížit. Jak jsme tam založili firmu, udržitelné podnikání a co nám nejvíce pomohlo. Co je naopak dnes nejhorší,s čím bojujeme každý den a proč je to tak náročné. Jak se řídí firma z České republiky a jak důležité je dělat vše s čistým srdcem a tím správným parťákem po boku,“ zvou na svou přednášku cestovatelé a podnikatelé s pepřem Klára Dohnalová a David Pavel.

Autokino Strahov dnes: Chlast

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá dánské drama Chlast. Existuje teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo, zmírňuje problémy a zvyšuje lidskou kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu…

Divadlo V Dlouhé: Oblomov

KDY: Od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 180-540 Kč



Online představení… „Dobře – tak neležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, jenže jaký to má smysl?“ Citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu. Titulní postava Gončarovova románu dala jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština“ je dnes známý na celém světě a Oblomov se stal hrdinou z galerie nejslavnějších literárních postav, jakými jsou Hamlet, Don Quijote, Don Juan či Švejk. Hrají: Michal Isteník, Tomáš Turek, Jan Meduna, Jan Vondráček, Veronika Lazorčáková, Eva Hacurová.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Ženy a pandemie: Debata

KDY: Od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jsou ženy obětmi, nebo hrdinkami koronavirové pandemie? Co současná krize ukázala o jejich postavení ve společnosti? A jakou roli v tom celém hrají muži?

Hosté: Filip Pertold (ekonom, think-tank IDEA při CERGE-EI), Radka Dudová (Sociologický ústav AV ČR), Nora Fridrichová (moderátorka České televize) a Silvie Lauder (novinářka, Respekt). Debatu moderuje Ondřej Kundra.

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala pro své příznivce a milovníky umění několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Připraveny jsou pro vás čtyři online výstavy.

Moje kino live: Žaluji

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Francouzsko-italské drama Romana Polanskiho… V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.

Vyhráváme: festival živých streamů z Paláce Akropolis. Dnes: Už jsme doma

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost, web Akropole

ZA KOLIK: Interprety můžete podpořit na Donio.cz



„Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii třinácti živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény,“ vzkazují lidé z Paláce Akropolis. Dnes vystoupí kapela Už jsme doma.

Kabaret Pepe a host Michal Hnátek

KDY: Od 19.30

KDE: YouTube kanál Divadlo Kampa

ZA KOLIK: Zdarma nebo dobrovolný vstup



Kabaretní večer autorských písní. Hraje, zpívá, vypráví Petra Bílková a její host, kterým je dnes Michal Hnátek, talentovaný hudebník a herec.