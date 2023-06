Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Francouzská kapela Gojira vystoupí 13. června v holešovické malé sportovní hale. | Foto: Obscure

Koncert: Gojira a spol.

KDY: Od 18

KDE: Malá sportovní hala na Výstavišti, Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: Od 1190 Kč



Gojira, fenomén metalové kultury posledních let, se desku od desky vyvíjí, roste, ale snaha využít svůj vliv k zasazení změny o lepší svět se nemění. Nominanti na tři Grammy bijí na poplach a spouští alarm, aby lidstvo procitlo, což se projevilo i v rétorice nového alba „Fortitude“. S ním se Gojira po roce vrací do Čech… Program večera: 18.00 otevření haly, 19.30-20.00 Urne, 20.15-21.00 Municipal Waste, 21.20-22.00 Gojira.

Fidlovačka: Hejblata

KDY: Od 18

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 189-259 Kč

Představení Taneční školy InDance, která jedinečným způsobem probouzí radost z tance u malých i velkých. Jako host vystoupí i soubory Pop Balet.

Autokino Strahov: Muž, který stál v cestě

KDY: Od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



České historické drama… Strhující příběh příběh lékaře a politika Františka Kriegela, hrdiny Pražského jara, který se jako jediný vzepřel Brežněvovi a nepodepsal takzvaný Moskevský protokol. Filmové drama v hlavní roli s Tomášem Töpferem odhaluje zrůdnost komunistického režimu se zaměřením na hrdinu Pražského jara a nejvyhrocenější úsek jeho života i novodobých dějin Československa.

Lekce jógy v Národopisném muzeu

KDY: Každé úterý 18-19

KDE: Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč/lekce nebo 650 Kč při nákupu permanentky 5 lekcí

Lekce jógy se konají v Národopisném muzeu v prostoru vestibulu a vede je certifikovaná instruktorka paní Alexandra Kanďárová. Sestavy lekcí jsou zaměřeny zejména na základní styly (Hatha yoga, Ashtanga vinyasa yoga), ale také na modifikované a tematické styly (Power yoga, Metabolic yoga, Relax yoga) a jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Benefity pravidelného cvičení jsou nezpochybnitelné. Jóga snižuje stres a úzkost, zlepšuje dýchání, flexibilitu, posiluje svaly a celé tělo. Jóga napomáhá vnitřní koncentraci, odbourává stres a přispívá k dobré náladě. Snížení stresu přirozeně zlepšuje zdraví a celkovou kvalitu života.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.